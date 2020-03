Humanität und Ordnung an Europas Grenzen – ein Widerspruch?

Seitdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenze Richtung Europäische Union (EU) geöffnet hat, versuchen tausende Flüchtlinge über Griechenland nach Europa zu gelangen. Doch bislang bleibt die europäische Außengrenze geschlossen, was immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und der griechischen Polizei führt. Seitdem werden Forderungen laut, Menschen in Not aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. Dem wird entgegnet, dass man die Kontrolle an der europäischen Außengrenze bewahren müsse und sich die Ereignisse von 2015 nicht wiederholen dürfen. Die BAnane hat dazu die für den Kreis Bergstraße zuständigen Bundestagsabgeordneten um eine Stellungnahme gebeten.

FDP lehnt einen deutschen Alleingang ab

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Till Mansmann spricht sich gegen die Öffnung der europäischen Außengrenze aus, um einen Kontrollverlust wie 2015 zu verhindern. Stattdessen müsse man Griechenland finanziell, personell und logistisch unterstützen und eine gesamteuropäische Lösung erarbeiten. Damit müsse Europa dem türkischen Präsidenten Erdogan entgegentreten, der zehntausende Menschen einsetze, um die EU für seine Zwecke zu erpressen. Einen Alleingang Deutschlands lehne die FDP ab, da dies viele europäische Vereinbarungen und damit auch an den Einigungs- und Friedensprozess gefährde. Ein europaweit abgestimmtes Verfahren mit klaren Regeln und starker Kontrolle sei Grundvoraussetzung für weitere Zuwanderung.

CDU fordert schnelle humanitäre Hilfe

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister setzt sich für eine schnelle humanitäre Hilfe vor Ort ein. Außerdem solle eine europäische Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern, gegebenenfalls unter einer „Koalition der Willigen“, Griechenland entlasten. Dennoch dulde man keine illegalen Grenzübertritte.

In den kommenden Tagen und Wochen gelte es, weiterhin dafür zu sorgen, die europäischen Außengrenzen zu sichern und die humanitäre Not zu lindern.

Dazu gehöre vor allem die Stärkung der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex und die Zusammenarbeit mit wichtigen Herkunfts- und Transitländern. Die Türkei beherberge mehrere Millionen Flüchtlinge, weshalb die Kooperation zwischen der EU und der Türkei bei Migrationsfragen im beiderseitigen Interesse sei.

SPD will Kindern helfen

Die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Christine Lambrecht, äußerte sich wie folgt:

„Es ist erschütternd, dass Geflüchtete in griechischen Aufnahmelagern unter schwierigsten Lebensbedingungen ausharren müssen. Gerade für Kinder ist die Situation untragbar. Auf Drängen der SPD hat sich der Koalitionsausschuss am Sonntag, 8. März, auf einen notwendigen humanitären Schritt verständigt: 1500 besonders schutzbedürftigen Kindern soll jetzt schnell geholfen werden. Deutschland wird gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten diese Kinder aus griechischen Lagern aufnehmen.“

Die Grünen mit Antrag auf Aufnahme von 5000 Flüchtlingen

Die Bundestagsabgeordnete Daniele Wagner aus dem Kreis Darmstadt von Bündnis 90/Die Grünen spricht sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus griechischen Lagern aus.

Die derzeitige humanitäre Situation gleiche einer Katastrophe und es sei ein Gebot der Humanität, dass wir uns bereit erklären, hier Menschen aus einer akuten Notsituation zu befreien. Deswegen habe die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag einen Antrag zur Aufnahme von 5000 Flüchtlingen gestellt, vorrangig Kinder, Jugendliche, Schwangere und schwer traumatisierte Menschen.

Dieser wurde jedoch abgelehnt. Obwohl man grundsätzlich eine mit den europäischen Partnern abgestimmte gemeinsame Lösung bevorzuge, müsse man angesichts der katastrophalen Situation vor Ort und aus humanitären Gründen auch im Alleingang handeln. Marvin Zubrod

