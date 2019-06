„I am homeschooled“

Was in Deutschland die absolute Ausnahme ist, ist in weniger dicht besiedelten Gegenden Australiens wesentlich mehr etabliert: Die Möglichkeit, zu Hause unterrichtet zu werden, anstatt jeden Tag zur Schule zu gehen. Noah (15), Arlia (13) und JJ (12) leben in einer kleinen Stadt in Queensland nahe der Goldcoast. Ihre Eltern führen hier eine Farm mit angeschlossenem Campingplatz. Die drei Geschwister helfen dabei fleißig mit, denn sie haben eine Menge Zeit – sie werden nämlich daheim von ihren Eltern unterrichtet und müssen nicht jeden Tag den Schulweg auf sich nehmen. Im Interview mit der BAnane erklären die drei, wie das Ganze funktioniert und welche Vor- und Nachteile diese Schulform mit sich bringt.

Könnt ihr erklären, wie dieses System funktioniert und wie euer Schulalltag aussieht? Habt ihr einen täglichen Stundenplan?

Noah: Das Lernprogramm, das wir machen, nennt sich „distant education“ und wird vom Australian Christian College angeboten. Wir bekommen Lernpläne und Unterlagen sowie Videomaterial per E-Mail geschickt und erledigen unsere Aufgaben dann selbstständig. Wir haben täglich Religion, Englisch und Mathe, zwei Mal in der Woche Geschichte und Naturwissenschaften.

JJ: Dadurch, dass wir keinen Schulweg, keine Pausen und Raumwechsel und keinerlei Ablenkung durch Mitschüler haben, reichen diese wenigen Stunden am Tag, um die gleichen Lernziele zu erreichen wie andere Schüler. Fächer wie Kunst oder Musik haben wir nicht, da wir alle in unserer Freizeit sowieso Zeichnen oder ein Instrument spielen.

Arlia: Alles, was wir uns nicht alleine erschließen können, erklärt uns unsere Mutter. Sie hat ein Zertifikat von der Regierung, das ihr offiziell die Befugnis erteilt, uns zu unterrichten. Obwohl Noah eigentlich in der zehnten, ich in der neunten und JJ in der siebten Klasse ist, sind wir auch alle etwa auf dem gleichen Wissensstand. Das macht es leicht, sich gegenseitig zu helfen.

Warum werdet ihr eigentlich zu Hause unterrichtet? Habt ihr euch das selbst ausgesucht?

Noah: An meiner alten Schule wurde ich von Mitschülern gehänselt, und ich hatte Probleme, im Unterricht mitzuhalten, weil mir die Lernmethoden nicht gefallen haben. Meine Eltern, meine Geschwister und ich haben deshalb gemeinsam nach einer Lösung gesucht.

Arlia: JJ und mir hat es an unserer alten Schule eigentlich insgesamt gut gefallen, aber wir wollten unseren Bruder auf jeden Fall unterstützen und haben uns deshalb entschieden, dass wir es alle gemeinsam mit „homeschooling“ versuchen möchten.

Im Vergleich zum täglichen Schulgang der meisten anderen Schüler – wo seht ihr die größten Vor- und Nachteile beim Unterricht zu Hause?

JJ: Auf jeden Fall in der vielen Freizeit! Da wir uns am Tag nur zwei bis vier Stunden effektiv mit dem Stoff beschäftigen müssen, haben wir so viel mehr Zeit als andere Schüler.

Noah: Die viele Freizeit macht es einem auch leicht, einen Nebenjob zu finden, weil man so flexibel ist.

Arlia: Ja, und wir sind alle verschiedene Lerntypen und können individuell auf eine Art und Weise lernen, die uns liegt und unser eigenes Tempo vorgegeben.

Vermisst ihr nicht die sozialen Aspekte, die eine Schule mit vielen Mitschülern und Freunden mit sich bringt?

Noah: Da ich in dieser Hinsicht eher schlechte Erfahrungen gemacht habe, nein. Auf unserer Farm haben wir die Möglichkeit, viele Gäste kennenzulernen.

JJ und Arlie: Wir vermissen schon die eine oder andere AG, aber um unsere Freunde zu treffen, haben wir ja viel Zeit. Hier ist immer viel los und wir können uns auch alle gut alleine beschäftigen.

Wie sieht euer Schulabschluss aus? Gibt es am Ende auch eine große Abschlussprüfung?

Noah: Wie genau das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, dass wir am Ende unserer Schulzeit ein Zertifikat über die erbrachten Leistungen bekommen und es an Universitäten dann Eintrittsprüfungen gibt, an denen wir damit teilnehmen können. Allerdings will im Moment ohnehin niemand von uns studieren.

Wie reagiert euer Umfeld auf diese Unterrichtsform?

Arlia: Die meisten Menschen sind interessiert und fragen, wie genau das funktioniert.

JJ: Ich habe auch schon Vorurteile zu hören bekommen, wie zum Beispiel, wer zu Hause unterrichtet wird, sei dumm und lerne nicht wirklich. Das ist aber die Ausnahme.

Alles in allem, seid ihr zufrieden, zu Hause unterrichtet zu werden?

Noah: Ich mag es, weil ich mich nicht mit gemeinen Mitschülern auseinandersetzen muss und ich nicht in der vom System vorgegebenen Art und Weise lernen muss.

Arlia: Ich mag es, zu Hause zu lernen, weil ich so mehr Zeit habe, meinen Leidenschaften nachzugehen.

JJ: Es hat Vor- und Nachteile. Einerseits finde ich es toll, so viel Freizeit zu haben, andererseits kann ich nicht so viel Zeit mit meinen Freunden verbringen, weil sie jeden Tag zur Schule gehen. Eva-Lotte Wenderoth

