„Ich fühle mich nicht benachteiligt“

Genau wie die Schule vor einigen Wochen für die Schüler in Hessen wieder begonnen hat, sind Anfang September auch die meisten Ausbildungen für die neuen Azubis gestartet. Dass dies so normal wie in den vergangenen Jahren ablaufen konnte, hätte vor wenigen Wochen niemand gedacht. Auch für den 16-jährigen Luca hat die Ausbildung zum Mechatroniker kürzlich begonnen. Wie diese in Zeiten von Corona abläuft und ob es besondere Einschränkungen in seinem Arbeitsalltag gibt, hat ihn die BAnane gefragt:

Hast Du Dir vor Beginn Deiner Ausbildung Gedanken gemacht, dass diese durch Corona stark eingeschränkt werden könnte?

Luca: Bevor die Ausbildung begonnen hat, hatte ich natürlich meine Vorstellungen, da ich auch zuvor bereits ein Praktikum in einem anderen Betrieb im Bereich Mechatronik gemacht habe. Wegen des Coronavirus habe ich mir allerdings nicht wirklich Sorgen gemacht, da mich mein Ausbildungsbetrieb durch E-Mails immer gut über die Situation informiert hat. Bevor ich die Ausbildung antreten durfte, musste ich – genau wie alle anderen Azubis – einen Corona-Test machen, so dass das Ansteckungsrisiko sehr gering gehalten werden konnte. Aufgrund dessen habe ich mir über den Verlauf meiner Ausbildung in Bezug auf die Pandemie keine Sorgen gemacht.

Welche Aufgaben musst Du im Rahmen Deiner Ausbildung zum Mechatroniker erledigen?

Luca: Da meine Ausbildung erst vor drei Wochen begonnen hat, habe ich aktuell noch nicht wirklich viele handwerkliche Arbeiten gemacht. Nachdem meine Kollegen und ich zu Beginn in die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Werksgelände eingeführt wurden, haben wir bis jetzt kleinere handwerkliche Aufgaben geübt, wie beispielsweise das Feilen eines Stück Stahls.

Hat Dein Ausbildungsbetrieb spezielle Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie getroffen und beeinträchtigen diese Deine Arbeit und Deinen Alltag stark?

Luca: Da jeder einen gewissen Platz zum Arbeiten benötigt, sind unsere Plätze automatisch weit genug voneinander entfernt. Einen Mund-Nasen-Schutz müssen wir deshalb auch nur dann tragen, wenn wir uns von unserem Arbeitsplatz wegbewegen und anderen dabei zu nahe kommen könnten. Auch in der Cafeteria wurden die Sitzplätze pro Tisch reduziert, und auch eine Maske muss aufgesetzt werden, sobald wir unseren Tisch verlassen. Die Arbeitsgeräte, die von mehreren Mitarbeitern und Auszubildenden benutzt werden, werden regelmäßig desinfiziert, so dass man auch bei deren Gebrauch keinerlei Bedenken haben muss.

Da sich die Hygienemaßnahmen in Grenzen halten und mich überhaupt nicht einschränken oder beeinträchtigen, stören sie mich überhaupt nicht.

Können trotz des Coronavirus alle Arbeiten und Aufgaben gemacht werden oder gibt es auch Aufgabengebiete, die nicht geübt werden dürfen? Falls ja, fühlst Du Dich dadurch benachteiligt?

Luca: Glücklicherweise sind wir in unseren Aufgaben- und Arbeitsgebieten nicht eingeschränkt und können alles wie vorgesehen bearbeiten. Deshalb fühle ich mich auch nicht benachteiligt oder beeinträchtigt. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020