Ich like dich – oder nicht?

Bereits vor circa einem Monat veröffentlichte Instagram die Mitteilung, dass sie das Verstecken der Zahl der Likes in sieben Ländern testen würden. Angekündigt war dieses Testverfahren zunächst für Australien, Brasilien, Kanada, Irland, Italien, Japan und Neuseeland. Obwohl das Experiment des neuen Features nicht für Deutschland angemeldet war, vermissen auch hierzulande einige Nutzer die Anzahl der Likes unter den Bildern von Stars und Freunden. Statt einer Zahl steht dort jetzt nur noch „gefällt weiteren Personen“ unter den Beiträgen.

Obwohl es sich laut Instagram hierbei nur um ein Testverfahren handelt, hoffe ich, dass das Verstecken der Like-Anzahl bald zum Standard wird. Auch ich finde den von Instagram beabsichtigten Schutz der Jugendlichen wichtig. Viele User sind beim Scrollen durch die neuesten Bilder und Videos schon längst nicht mehr nur auf das Bild oder das Video selbst fokussiert. Sie messen sich an der Zahl der Likes von Freunden und definieren dadurch ihren sozialen Status. Das Selbstbewusstsein befindet sich bei jungen Menschen noch in der Entwicklung. Die scheinbar selbstverständliche Perfektion auf den meist stundenlang bearbeiteten Bildern der Influencer und Stars im Netz kann schon mal am eigenen Selbstbewusstsein kratzen.

Abhängig von Herzen

Instagram ist meiner Meinung nach hauptsächlich eine Plattform der Selbstdarstellung geworden. Das Verstecken der Like-Anzahl unter fremden Bildern ist vielleicht auch der Versuch, das Verlangen nach Anerkennung und Selbstakzeptanz, das für viele in einer unmittelbaren Abhängigkeit von der Anzahl der Herzen steht, wieder zurück auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu lenken.

Abschließend möchte ich noch einmal sagen, dass ich auf eine Änderung dieses Systems und das dauerhafte Verbergen der Like-Anzahl unter fremden Bildern hoffe. Unter den eigenen Bildern ist die Anzahl der Herzen ja weiterhin für einen selbst sichtbar. Mia Eck

