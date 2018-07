Anzeige

Kreta ist die größte Insel Griechenlands und bietet Touristen neben stets hochsommerlichen Temperaturen auch zahlreiche Attraktionen,zum Beispiel die berühmte Samaria-Schlucht.

Unser einwöchiger Aufenthalt auf der Insel war allerdings kein Entdecker-Trip, sondern meine Familie entschied sich für den klassischen Badeurlaub in einem von Kretas zahlreichen, oft familienfreundlichen Hotels. Unser Aufenthalt begann spät abends am Flughafen von Heraklion, der Hauptstadt Kretas. Die Urlauber aus Deutschland wurden von einem Bus am Flughafen abgeholt und zu ihren Hotels gebracht, wo wir sogar noch einen Mitternachtssnack bekamen.

Mit dem Hotel waren wir rundum zufrieden, uns empfingen saubere und vor allem klimatisierte Zimmer, ein Hauptpool und zwei ruhigere Pools sowie ein hoteleigener Strand. Das Animationsprogramm war sehr umfangreich: Neben einem Mini-, einem Maxi- und einem Teen-Club gab es auch Programm für die erwachsenen Gäste. Täglich standen Aktivitäten wie Bogenschießen, Zumba oder verschieden Ballspiele im Pool auf dem Programm, bei denen jeder mitmachen konnte. Einen kulinarischen Höhepunkt bildeten das großzügige Frühstücks- und Abendbuffet.