Im Handy statt als Plastik-Karte?

Die Digitalisierung schreitet in sämtlichen Bereichen immer weiter voran. Österreich macht hierbei einen großen Schritt und will im Frühjahr 2021 einen digitalen Führerschein einführen, was in Norwegen schon seit Längerem vorhanden ist.

Bei diesem handelt es sich um den ganz normalen Führerschein, den man dann aber nicht mit sich führen müsste. Stattdessen erhält man einen QR-Code, den der Polizist dann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einscannen und darüber die Informationen abrufen kann. In Deutschland wird dies schon seit einigen Jahren gefordert und viele fordern diese Regel für die gesamte EU. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020