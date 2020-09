Im Homeoffice von Kollegen betreut

Die Corona-Pandemie verlangt der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft in Deutschland viel ab. Inwieweit eigenständige Firmen mit Auszubildenden eingeschränkt sind, wie sie mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen und wie sie trotzdem Auszubildende beschäftigen, erklärt Matthias Brell, Geschäftsführer der Brell Automatisierungstechnik GmbH in Bensheim.

Was ist die Haupttätigkeit Ihrer Firma und wie wurde diese durch die Corona-Pandemie eingeschränkt?

Matthias Brell: Unsere Haupttätigkeit liegt im Bereich der Automatisierungstechnik und des Sondermaschinenbaus. Hier konstruieren und fertigen wir elektrische Steuerungen und Anlagen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Auch Wartung und Service bieten wir an. Seit Anfang März ist die Auftragslage komplett eingebrochen. Aufgrund der Lieferkettenunterbrechung konnten keine Anlagen fertiggestellt und wegen der Hygienevorschriften auch nicht in Betrieb genommen werden.

Welche Maßnahmen mussten firmenintern getroffen werden?

Brell: Das Firmengebäude wurde räumlich in zwei Bereiche aufgeteilt, Waschräume getrennt und Gemeinschaftsbereiche gesperrt. Die Arbeiter befanden sich entweder im Homeoffice oder hielten sich durch Abrufsystem immer versetzt in der Werkstatt auf, und parallel wurden die Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt. Seit Juli arbeiten wieder alle im Firmengebäude, wobei aber eine räumliche Trennung und Hygieneregeln weiterhin herrschen.

Inwiefern war die Ausbildung Ihres Azubis betroffen?

Brell: Für ihn und uns war das nicht leicht. Wir wollten ihn keinem erhöhten Risiko aussetzen, aber zeitgleich auch unserer Aufgabe als Ausbildungsbetrieb gerecht werden. Er hat dann erstmal im Homeoffice gearbeitet und wurde dort von einem Kollegen unterrichtet und betreut. Zusammen wiederholten sie Fachthemen und bereiteten sich auf seine Prüfung vor. Anfang Juli haben wir ihm einen eigenen Arbeitsbereich eingerichtet, an dem er Programmierversuche an einem Simulationsmodell machen kann und dabei von uns mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung unterstützt wird. Sein Unterricht bei der Berufsschule fand anfangs online statt und nun in geteilten Gruppen als Präsenzunterricht und online im Wechsel.

Wie ist der jetzige Stand, und was hat sich für Ihren Azubi geändert?

Brell: Seit August arbeiten wir wieder zu 100 Prozent und unsere Auftragslage ist gut. Nationale Arbeiten stellen kein Problem dar, internationale schon eher, da das Einreisen in andere Länder aufgrund der Quarantänezeit schwer ist. Auslandseinsätze sind also weder sinnvoll noch zumutbar. Unsere größte Sorge ist, dass die Fallzahlen im Herbst und Winter wieder soweit steigen, dass neue Einschränkungen nötig sind und alles wieder von vorne losgeht. Seit August ist unser Auszubildender wieder in den Arbeitsablauf integriert und wird in seiner Berufsschule durch Präsenzunterricht unterrichtet.

Durch die Corona-Zeit ist sein Ausbildungserfolg unserer Einschätzung nach nicht gefährdet. Was an praktischen Arbeitseinsätzen weggefallen ist, kann er durch viel Theoriearbeit und Vorbereitung ausgleichen. Marco Mautry

