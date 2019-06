Im Juni herrscht Regenbogenwetter

Jedes Jahr steht der Juni weltweit unter dem Einfluss der LGBTQ-Community. LGBTQ, das steht im Englischen für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Queer, also Personen, die sich nicht als Heterosexuell einordnen oder sich nicht dem binären Geschlechtermodell zugehörig fühlen. Der Juni wurde in Erinnerung an die Stonewall-Unruhen für die Feierlichkeiten, Paraden und Demonstrationen gewählt.

1969 wurde die Szenebar des Stonewall-Inn in Manhattan von Polizisten durchsucht. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Beamten und einigen trans- und homosexuellen Besuchern der Bar. Daraus entwickelten sich weitere Proteste. LGBTQ Personen sollten sich ohne Angst vor Gewalt bewegen können. Ebenfalls 1969 tat sich in Deutschland eine neue Entwicklung auf. Mit der Auflösung des Paragraphen 175 waren homosexuelle Handlungen nicht mehr strafbar. Homosexuelle wurden deshalb aber noch lang nicht akzeptiert, die meisten hielten sich bedeckt, die, die es nicht taten, wurden ohne Gründe entlassen, viele wurden weiterhin psychiatrisch behandelt.

Die ersten „Pride“-Demonstrationen gegen die Missstände in Deutschland fanden 1972 in Münster und 1979 in Bremen, Berlin, Köln und Stuttgart statt. Die größten Veranstaltungen in Deutschland, die auf die Bedürfnisse und die sich verändernde Stellung der LGBTQ Community in der Gesellschaft aufmerksam machen sind mittlerweile die „Cristopher Street Days“ in Köln (7. Juli) und Berlin (27. Juli). Alisa Kavelj

