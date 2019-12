Im Laden wählt man die Geschenke mit Bedacht aus

Für viele ist das Verschenken an Weihnachten etwas Besonderes, das man mit Sorgfalt tun möchte. Man möchte Danke sagen und sich bei der Wahl des passenden Geschenkes Gedanken über eine Person machen. Während man im Internet eine Sache aussucht und sie mit nur wenigen Klicks nach Hause bestellen kann, hat das Einkaufen im Laden etwas mit Bedacht zu tun. Nicht das erstbeste Parfüm wandert unter den Tannenbaum, nein, man kann Düfte testen und den allerbesten für seine Liebsten auswählen – erst dann wandert das Geschenk in die Einkaufstüte. Im Einzelhandel wird man beraten, kann sich informieren und inspirieren lassen.

Ebenso sollte man auch an alle die denken, die im Einzelhandel arbeiten. Immer mehr Geschäfte müssen ihre Türen schließen und sich somit dem Onlinehandel geschlagen geben. Laut einem Artikel der RP-Online müssen bis 2030 allein in NRW zwischen 13 000 und 20 000 Einzelhandelsgeschäfte schließen. Somit verlieren auch zahlreiche Arbeitnehmer ihren Job.

Das Einkaufen in der Stadt mag nicht immer angenehm sein, die überfüllten Fußgängerzonen und langen Schlangen an den Kassen können einem schon mal auf die Nerven gehen. Doch gehört nicht genau das auch zu Weihnachten dazu? Die liebevoll geschmückten Schaufenster, der Geruch von gebrannten Mandeln und Bratwurst, der vom Weihnachtsmarkt her in die Geschäfte strömt und die großen Einkaufstüten, die einem nach einiger Zeit die Arme schmerzen lassen.

Macht nicht gerade das den Charme der Geschenkesuche für das Weihnachtsfest aus? Der anschließende Gang über den Weihnachtsmarkt und die leuchtenden Augen und fröhlichen Gesichter der Beschenkten werden diese Mühe gewiss honorieren. Mia Eck

