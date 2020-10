In Dresden ist auch bei Nacht einiges los

Dresden, die Landeshauptstadt von Sachsen, ist ein sehr schönes Urlaubsziel für einen Kurztrip. Die Stadt ist vor allem perfekt für junge Menschen. Sie besitzt eine wunderschöne Altstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Renommiert ist sie für ihre Architektur aus der Barockzeit. Die rekonstruierte Altstadt bietet etwas für jedermann. Die andere Seite Dresdens ist Dresden-Neustadt, ein Teil wohl eher für jüngere Leute. Dies ist ein Viertel, in dem viele Kneipen, Spätis oder „Hipster-Läden“ sind. Abends ist dort meistens etwas los, die Leute sitzen auf den Bürgersteigen zusammen, hören Musik und unterhalten sich. Die Stimmung ist angenehm, und man kann viele neue Menschen kennenlernen.

Viele Sehenswürdigkeiten

Für viele Jugendliche scheint die Dresdner Altstadt nur eine Stadt wie jede andere mit Kirchen und Marktplätzen zu sein. Einige unterschätzen die großen Bauwerke der sächsischen Landeshauptstadt. Allen voran der Dresdner Zwinger, eines der wohl bekanntesten Bauwerke des Barockzeitalters, ist einen Besuch dieser Stadt mit so vielen Geschichten wert. Seine große Gartenanlage im Innenhof mit verschiedensten Pflanzen und Teichen ist ein Hingucker schlechthin und dient als schönes Fotomotiv.

Sicherlich mangelt es auch dort nicht an Kirchen, wobei diese durch ihre enorme Größe für jeden Touristen einen Blick wert sind. Und selbst wenn man nicht begeistert von den Bauwerken ist, so kann man dort sehr gut einkaufen. Dresden beherbergt in seinem Stadtinneren nahe einer S-Bahn-Station ein dreistöckiges Einkaufszentrum, wo unter anderem namhafte Marken vertreten sind.

Im Großen und Ganzen ist Dresden einen Besuch wert. Wir waren vier Tage dort und konnten alles ansehen und finden. Dresden ist eine sehr schöne Stadt und geprägt von Kultur mit vielen Sehenswürdigkeiten, die bis hin zum Nachtleben alles zu bieten hat. Svenja Thomas und Marco Mautry

