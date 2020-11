In Heppenheim etwas über US-Wahlen lernen

Dass sich das Wahlsystem der USA stark von dem in Deutschland unterscheidet, ist den meisten klar. Doch wie genau es funktioniert, wissen nur wenige Menschen. Die einzelnen Details, wie beispielsweise, was ein Wahlmann ist oder was der Spruch „The winner takes it all“ bedeutet, erfuhren die Mitglieder der „Politikwerkstatt“ der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim in einem Seminar des Haus am Maiberg in Heppenheim. Dieses wurde von Mitarbeitern des Hauses organisiert und geleitet.

Zuerst wurden die Schüler in einzelne kleine Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben aufgeteilt. Diese wurden auf einer Website bereitgestellt sowie auch die Informationen, die Unterstützung lieferten. Nach dieser kurzen Arbeitsphase wurden die Ergebnisse gemeinsam zusammengetragen und wichtige Rückfragen untereinander geklärt. Nach einer kurzen Pause, in der das Haus Kaffee und Kuchen bereitstellte, von dem sich Schüler, Lehrer und auch das Personal stärkten, folgte der Hauptaspekt der Zusammenkunft.

Großes Team unterstützt die Präsidentschaftskandidaten

Dieser Bestand aus einer Videokonferenz mit der gebürtigen US-Amerikanerin Katja Greeson, die zurzeit in Deutschland lebt. Sie ist politisch in den USA auf der Seite der Demokraten aktiv und hatte eine wichtige Rolle im Wahlkampf von Hillary Clinton, der Präsidentschaftskandidatin von 2017, welche die Wahl trotz einer Stimmenüberzahl gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump verlor.

Greeson erzählte während eines Videoanrufs viel über ihre Arbeit und vor allem, aus welchen Aspekten der Wahlkampf der USA besteht. Dieser unterscheidet sich vor allem im Umfang stark von dem in Deutschland. Während in Deutschland meist nur Werbung mit Plakaten und durch die Medien gemacht wird, fahren amerikanische Kandidaten mit großen Bussen durch das ganz Land und geben in jeder Stadt täglich mehrere Interviews. Hinter ihnen steht auch meist ein großes Team, welches sich nur mit der Planung und Umsetzung des Wahlkampfes befasst. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.11.2020