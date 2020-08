In Sachen Abenteuer hat die Region vieles zu bieten

Die Schulferien sind in Hessen nun fast zu Ende, aber auf den Sommerurlaub mussten viele Familien dieses Jahr leider verzichten. Damit auch die verbleibenden Ferientage noch abwechslungsreich gestaltet werden können, hat die BAnane-Jugendredaktion drei Geheimtipps und Ausflugsziele ganz in der Nähe für euch zusammengefasst.

Zugegeben, ein Geheimtipp ist die Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach nicht mehr. Aber ein tolles Ausflugsziel stellt sie trotzdem dar. Die Bahn führt über eine Strecke von 1000 Metern abwärts und überquert dabei zwei Kreisel und eine Landstraße. Während der Fahrt hat meine eine atemberaubende Aussicht über den Odenwald, und unten angekommen, wird man von einem Liftsystem wieder zum Start transportiert. Aktuell besteht auf dem Gelände und in den Warteschlangen Maskenpflicht. Während der Fahrt dürfen die Masken allerdings abgenommen werden.

Doch noch was Neues

Was einige tatsächlich aber vielleicht nicht wissen: direkt neben der Sommerrodelbahn liegt auch ein Kletterwald, den man zusätzlich besuchen kann, um den Outdoor-Tag perfekt zu machen.

Kletterfelsen Borstein

Der Kletterfelsen Borstein, der etwas oberhalb von Reichenbach liegt, ist nicht nur für professionelle Outdoor-Kletterer ein interessantes Ausflugsziel, sondern zieht auch Wanderer und Schaulustige an. Der frei stehende Naturfelsen bietet Kletterrouten mit bereits angebrachten Sicherungen in bis zu acht Metern Höhe. Diese sind allerdings nur für erfahrene Kletterer mit eigener Sicherheitsausrüstung geeignet. Die Location ist sehr familienfreundlich. In dem lichten Waldstück um den Felsen herum kann man Picknickdecken ausbreiten, Hängematten oder Slacklines zwischen den Bäumen aufhängen und den Kletterern zusehen. Viele Wanderwege führen außerdem hier vorbei. Man kann diesen Ort gut mit einem Besuch des Felsenmeers in Reichenbach verbinden. Hier können sich auch unerfahrene Kletterer ausprobieren – momentan ist dort aber noch immer sehr viel los.

Imposante Tropfsteinhöhle

Wer bereit ist, eine etwas längere Anfahrt von rund anderthalb Stunden in Kauf zu nehmen, dem sei die 600-Meter lange Tropfsteinhöhle in Buchen-Eberstadt empfohlen, wo man Tropfsteine in allen Formen und Größen bewundern kann.

Auch hier besteht zurzeit Maskenpflicht, was den Besuch aber nicht weniger spektakulär macht. Ein Vorteil: Unter der Erde ist es auch an heißen Tagen angenehm kühl. Eva-Lotte Wenderoth

