Influencer – Influenza?!?

Wie eine Grippewelle bricht das Phänomen „Influencer“ über uns herein. Sie erobern YouTube, Instagram und vor allem eins: Die Herzen (nicht nur) deutscher Teenager.

Was genau sind denn Influencer und was unterscheidet sie von den klassischen Promis, die schon vor Jahren in den Social-Media-Netzwerken riesige Fangemeinden angesammelt haben? Eigentlich sagt bereits der Name Influencer einiges über diese Personen aus. „To influence“ bedeutet im Englischen nichts anderes als „beeinflussen“. Influencer machen es sich also zum Beruf, Leute bewusst in deren Denken und Tun zu beeinflussen, während eine Beeinflussung der Fans bei Schauspielern oder Sängern, die sich im Netz präsentieren, unbewusst nebenbei geschieht.

Während Schauspieler Filme drehen, Sänger Songs veröffentlichen und Sportler Wettkämpfe meistern, geht es bei Influencern hauptsächlich um Selbstdarstellung. In Videos und auf Fotos präsentieren sie sich in den verschiedensten Situationen ihres Lebens – meistens natürlich in möglichst positivem Licht. Sprich: auf Reisen, in luxuriöser Umgebung, bei besonderen Ausflügen. Vermittelt werden soll so ein positives Lebensgefühl – Influencer fungieren als Vorbilder. Sie geben Tipps in allen möglichen Situationen, egal, ob es sich um Kosmetik, Fitness oder Ernährung handelt. Influencer machen vor, wie du dich in den jeweiligen Bereichen am besten verhältst.

Während vor allem Zehn- bis 18-Jährige den abgebildeten Idealen oft hinterhereifern, ohne sie zu hinterfragen, sehen viele ältere Leute diese Entwicklung kritisch. Dieser Hang zur Selbstdarstellung nehme Überhand und sei der Grund für Neid und Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Es entstünde außerdem der Druck, auch das eigene Leben regelmäßig öffentlich in Snapchat-Storys und Co. zu präsentieren. Harte Vorwürfe also, mit denen junge Internet-Berühmtheiten zu kämpfen haben. Sind die denn begründet? Wie lebt es sich als Influencer?

Gespräch mit Taimi

Um das herauszufinden, hat die BAnane sich mit Taimi (18) unterhalten. Taimi, die aus der Nähe von Frankfurt stammt, hat in der Umgebung viele Fans – auf YouTube folgen ihr über 80 000 Nutzer, die sich regelmäßig ihre Videos anschauen, und auf Instagram kann sie sich über 32 000 Abonnenten freuen.

Was hat dich dazu bewogen, gewisse Teile deines Lebens im Internet zu teilen?

Taimi: Videos drehen und gestalten ist ein großes Hobby von mir. Außerdem bin ich – wie viele in meinem Alter – gewissermaßen in diesen Youtube-Trend reingewachsen. Ich habe mir gerne Videos angeschaut und habe dann Lust bekommen, so etwas selbst auch zu machen. Meine Eltern waren einverstanden, und so habe ich mit ungefähr 14 Jahren erste eigene Videos hochgeladen.

Welche Inhalte findet man in deinen Videos hauptsächlich?

Taimi: Ich drehe hauptsächlich Vlogs, das heißt, ich filme Situationen, in denen ich mich gerade befinde. Das können Ausflüge sein, aber auch Gedanken, über die ich rede, weil mich ein Thema besonders beschäftigt. Mein Ziel ist es, möglichst authentisch zu sein und meinen Zuschauern zu zeigen, dass nicht alles, was ihnen im Internet großartig präsentiert wird, auch echt ist. Ich möchte insofern ein wenig aus dem klassischen Influencer-Business herausstechen.

Wie entsteht ein Video?

Taimi: Am Anfang steht natürlich eine Idee – worum soll es in dem Video gehen, was will ich damit sagen? Ich lege allerdings großen Wert darauf, dass in meinen Videos und auf meinen Bildern nichts gestellt ist, deswegen benötige ich keine aufwendige Vorbereitung. Ich nehme dann einfach meine Kamera und filme drauflos. Anschließend wähle ich aus dem aufgenommenen Material Szenen aus und schneide daraus das Video.

Ist das Influencer-Leben anstrengend? Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch?

Taimi: Für so ein Video brauche ich schon mal zehn Stunden. Ich verdiene ja auch etwas daran, deshalb könnte man das Drehen und Schneiden als eine Art Nebenjob betrachten. Ich sehe es allerdings viel mehr als liebstes Hobby. Abonnenten-Zahlen sind mir nicht so wichtig; wenn es mit der Schule mal eng wird oder ich mal Privatsphäre haben möchte, hört man halt mal eine Woche nichts von mir. Klar besteht da ein gewisser Druck, ständig präsent zu sein, doch dem gebe ich mich nicht hin – es gibt auch Dinge neben YouTube.

Was für Reaktionen erhältst du aus deinem Umfeld?

Taimi: Als ich mit den Videos auf YouTube angefangen habe, war es in der Schule etwas unangenehm, weil viel über einen geredet wurde. Mittlerweile hat man sich aber daran gewöhnt, dass ich ein ungewöhnlicheres Hobby habe. Meine Eltern und Freunde unterstützen mich. Ich freue mich besonders, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, das passiert in größeren Städten überraschenderweise häufiger mal.

Interview: Eva-Lotte Wenderoth

