Informationen abseits der Pandemie

In den Nachrichten dominiert derzeit ein Thema – Corona. Dennoch steht die Welt nicht still und täglich gibt es Berichtenswertes. So wurde diese Woche verkündet, dass die Eröffnung des BERs im Oktober 2020 nicht noch weiter verschoben wird. Die BAnane stellt euch heute die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor, die nicht in Verbindung mit dem Virus stehen.

Während sich die meisten Menschen über das schöne Wetter im April freuten, sorgten sich Förster um unsere Wälder. Durch die Dürrejahre 2018/2019 und die derzeitige Trockenheit befinden sie sich in einem noch schlechteren Zustand als 1984, dem Höhepunkt des Waldsterbens. Derzeit ist der Boden bis in 1,80 Meter Tiefe ausgetrocknet, was das Wachstum junger Bäume stark beeinträchtigt, da ihre Wurzel noch nicht so tief in den Boden reichen. Problematisch ist ebenfalls, dass über den Winter totes Laub von den Waldlebewesen noch nicht zersetzt werden konnte. Es herrschen auch hohe Temperaturen und viel Wind. Dieser Dreierkombination verdanken wir, dass sich die Waldbrandgefahr derzeit auf der höchsten Stufe befindet. Daher muss das Rauchverbot unbedingt einhalten und vom Grillen oder Parken jenseits von gekennzeichneten Plätzen abgesehen werden.

Zu Zeiten der Pandemie vergessen wir andere Krankheiten, wir übersehen sogar, dass ein anderes Massensterben stattfindet. Tausende Blaumeisen fielen dem Bakterium Suttonella ornithocola zum Opfer und erlagen Lungenentzündungen.

Letzte Woche fanden auch Online-Feierlichkeiten zu Gedenken an die Befreiung der Konzentrationslager im April 1945 statt. Zeitzeugen schickten Videobotschaften und berichteten von ihren Erinnerungen an die Zeit vor 75 Jahren. Alexander Rhein

