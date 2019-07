Interessantes rund ums Eis

Beagle Music Ltd. brachten es in ihrem Song „Like Ice in the Sunshine“ auf den Punkt: Es gibt einfach nichts, das mit einem Eis an einem Sommertag zu vergleichen ist. Das denken sich vor allem Menschen aus dem Norden Deutschlands, die die Pro-Kopf-Statistik in Bezug auf den Eisverbrauch deutlich anführen. Doch es gibt vieles, was wir über die kalte Köstlichkeit noch nicht wissen…

Gesüßter Schnee als Urform

Eis kommt aus Italien? Nein, Vorläufer des Speiseeises gab es nämlich schon im alten China. Tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung wurde Schnee aus den Bergen mit Rosenwasser, Früchten oder Honig versüßt und verzehrt. Auch Eis am Stiel und Softeis wurden nicht in Italien entwickelt. Eis am Stiel ist nämlich der Vergesslichkeit von Limonadenhersteller Frank Epperson zu verdanken: Er vergaß ein Glas Limo mit einem Löffel im winterlichen Garten. Am nächsten Morgen freute er sich über das erste Eis am Stiel weltweit, welches er Jahre später industriell herstellen und vertreiben ließ. Noch überraschender dürfte der Fakt sein, dass Softeis in Verbindung mit der britischen Politik steht. Die frühere Premierministerin Großbritanniens Margaret Thatcher liebte Eis, so dass sie hier Großes bewirkte. Sie gehörte zu den Entwicklern des Softeises.

Linguistisch ist die Entwicklung des Begriffs „Eisdiele“ interessant. Italienische Händler verkauften im 19. Jahrhundert Eis direkt aus dem Fenster heraus. Oftmals waren die Fenster aber schlichtweg zu hoch, so dass Dielenbretter untergelegt werden mussten. Nicht nur das Wort „Eisdiele“, sondern auch der vermutlich häufigste Eigenname „Eiscafé Dolomiti“ ist nicht durch Zufall entstanden. Die meisten Besitzer der hiesigen Läden stammen aus den Dolomiten und vergeben Namen in Gedenken an ihre Heimat.

Nachdem das eiskalte Wissen aufgefrischt wurde, ist es nun Zeit sich eine Kugel der Lieblingseissorte zu gönnen. Wer Vanille präferiert, kann sich besonders freuen, der 23. Juli ist ein Feiertag für ihn, denn in den USA gibt es tatsächlich den „National Vanilla Ice Day“. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019