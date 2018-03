Anzeige

Kirchliche Symbole an öffentlichen Gebäuden können die Gemüter heutzutage schnell erhitzen. So auch in der Hambacher Christophorus-Schule, die an ihrer Hauswand eine christliche Malerei hat. Aber ist die Diskussion berechtigt?

Atheisten gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, die Kirche ist so uncool, als wäre sie eine Kandidatin beim „Bachelor“ hochstpersönlich. Die Gründe liegen auf der Hand: Wir leben in einer Zeit, in der Wohlstand herrscht und wir andere Belange haben, als in die Kirche zu gehen. Also wenden wir uns ab und suchen unsere Zuflucht in der Kultur. Wenn die neue Statue des Künstlers Jeff Koons mehr Gemüter erhitzt, als es die Kirche heute – vor allem in der Jugend – schafft, sollte man sich wohl auch ein bisschen Sorgen machen.

Die Spaltung zwischen Atheisten und Gläubigen geht immer tiefer, je mehr sich unsere Gesellschaft verändert. Mit circa 25 Prozent sind die Konfessionslosen aber schon lange keine Minderheit mehr, sondern bilden laut einer Studie von „The Pew Forum on Religion and Public Life“ sogar die zweitgrößte Gruppe im Vergleich der Religionszugehörigkeit in Deutschland – so der Stand aus dem Jahr 2015. Mit steigender Tendenz wird die Abkehr von Christen erwartet. Bis zum Jahr 2050 sollen nicht mal mehr 60 Prozent der Gesellschaft dem christlichen Glauben angehören, während die Konfessionslosen ein Wachstum von fünf Prozent erwarten. Der Wandel der Gesellschaft ist nicht mehr zu verhindern, und so wird wohl auch in Zukunft immer normaler werden, wenn die Bedeutung der Kirche in Form von öffentlich wahrnehmbaren Symbolen in Frage gestellt wird. Alisa Koch