Ist die Frauenquote der richtige Weg?

Anzeige

Im Jahr 2015 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, das rund 100 deutsche Unternehmen zu einer Frauenquote von 30 Prozent in ihren Aufsichtsräten verpflichtete. Doch das ist Familienministerin Katarina Barley nicht genug. Ihr Ziel ist eine Frauenquote von 50 Prozent in Unternehmensvorständen, die die SPD schließlich in ihrem Wahlprogramm gefordert hat. Aber ist dies tatsächlich die richtige Maßnahme zur Gleichstellung der Frau? Oder sind Bedenken mancher Kritiker der Frauenquote berechtigt? Laura Kress