Ist Ostern das neue Weihnachten?

Zweimal im Jahr füllen sich die Supermarktregale mit Schokolade entweder in der Form eines Nikolauses oder eines Osterhasen. Zweimal im Jahr treffen sich Familien und gehen als große Gemeinschaft essen. Einmal im Jahr werden dabei zahlreiche Geschenke an Groß und Klein übergeben und bringen nicht nur die Augen der Jüngsten zum Glänzen.

Nein, nicht nur einmal im Jahr, denn in den letzten Jahren stiegen die Ausgaben der Deutschen für Ostergeschenke. Forsa-Umfragen zur Folge gibt inzwischen jeder dritte Deutsche mehr als 50 Euro für Ostergeschenke aus. Wird Ostern wirklich das neue Weihnachten?

Wunschzettel an Hanni Hase

Seit Jahrzehnten schreiben Kinder Wunschzettel an Weihnachten, vor ein paar Jahren etablierte sich diese Tradition auch an Ostern, Grund hierfür ist Hanni Hase. Dieser Osterhase wurde von der Deutschen Post ins Leben gerufen. Kinder, die ihm schreiben, erhalten Ostergrüße und eine Überraschung.

Mit den Ausgaben wachsen auch die Wünsche der Kinder. Das Wissen über die Bedeutung von Ostern nimmt dagegen rapide ab. Statistiken lassen darauf schließen, dass jeder sechste Zwanzigjährige davon ausgeht, an Ostern werde die Geburt Jesu gefeiert, zehn Prozent dagegen wüssten überhaupt nichts vom religiösen Hintergrund des Festes.

Ostern wird zum Konsumfest

Die beiden letzten Absätze zeigten, dass sich Ostern wie Weihnachten langsam in ein Konsumfest verwandelt. Im Prinzip spricht aus nichts dagegen, wenn wir unsere Liebsten mit Geschenken eine Freude bereiten möchten, ohne dass wir den religiösen Hintergrund im Kopf haben. Wir sollten jedoch nicht aus den Augen verlieren, um was es bei Festen denn geht, und nicht aufgrund der Enttäuschung über ein unpassendes Geschenk, ein Streit mit den Angehörigen beginnen. Vielleicht hilft es hierbei auch, sich einfach einen Ruck zu geben und mal wieder zur frühen Messe am Ostersonntag zu gehen. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.04.2019