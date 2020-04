Italienisch lernen im Netz

Eine neue Sprache lernen in nur sehr kurzer Zeit - klingt für den Anfang sehr ansprechend. Doch wie sind die Apps und Programme wirklich, wenn man ganz neu eine Sprache erlernen möchte?

Ich habe es versucht, und angefangen italienisch über ein Online-Portal zu lernen. Zu Beginn war ich wirklich sehr motiviert, habe mehrmals den sogenannten „Einsteigerkurs“ gemacht, die Vokabeln gelernt und täglich die Seite besucht, um meine Lernfortschritte beizubehalten. Das hat auch soweit sehr gut funktioniert, die Vokabeln konnte man sich auch gut merken und die Art wie sie gelernt werden, war auch gut. Man hat dort eine Wortschatzliste, auf der alle Vokabeln aufgelistet sind, diese kann man durch Abspielen des Wortes lernen, man kann sie sich natürlich auch auf Vokabelkarten übertragen und sie selbst schreiben lernen und natürlich auch, wie man sie ausspricht.

Die Lektionen an sich sind auch einfach aufgebaut, man bekommt Sätze oder Wörter erst angezeigt und vorgesprochen und soll sie dann nachsprechen.

Im weiteren Verlauf soll man die gelernten Inhalte dann in Spalten einsetzten, je nachdem welches der gelernten Wörter in den Zusammenhang passt. Zuletzt lernt man sie zu schreiben, indem die Wörter in Bausteine geteilt wurden und man sie wieder richtig zusammensetzten muss. So ist das Portal aufgebaut, einfach strukturiert, sodass jeder den Aufbau versteht. Dennoch habe ich es nicht durchgezogen, denn nach dem Einsteigerkurs kam dann die Nachricht, dessen ich mir bewusst war, dass man für ein Abo zahlen muss. Und ich war erstaunt wie teuer dies doch ist und habe mich deswegen dagegen entscheiden. Ich denke für jemanden, der sich seiner Sache zu hundert Prozent klar ist und bereit ist das Geld zu zahlen, sollte es auch ausprobieren. Svenja Thomas

