Italienisches Eis ist besonders cremig

Italien ist bekanntlich das Land der Eiscreme. Viele Leute erhoffen sich bei italienischem Eis einen besonders guten Geschmack. Aber ist es wirklich so gut? Oder können deutsche Eisdielen da leicht mithalten?

Das Erste was einem an italienischem Eis besonders auffällt, ist die Größe. Eine Kugel Eis in Italien ist nämlich fast so groß wie zwei Kugeln bei uns in Deutschland. Und auch die Waffeln kamen mir um einiges größer vor. Dafür hat das Eis in Italien aber auch seinen Preis. Während eine Kugel in Deutschland meistens zwischen einem und 1,50 Euro kostet, muss man dafür in Italien schnell mal zwei Euro bezahlen. An beliebten Touristen-Hotspots sogar bis zu drei Euro. Aber meiner Meinung nach lohnt sich das Geld. Denn wer glaubt, Eis könne gar nicht so verschieden schmecken, der wird in Italien sehr überrascht werden. Denn das was das italienische Eis für mich besonders lecker macht, ist der cremige Geschmack. Aber nicht nur von der Konsistenz her ist das Eis um einiges besser als das deutsche, auch die große Auswahl an Eissorten und Extras wie Schokosoße macht italienische Eisdielen besonders.

Als Fazit kann ich sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt so viel Eis wie möglich in Italien zu probieren. Und man sollte sich echt nicht von den Preisen abschrecken lassen, denn das Geld ist es wirklich wert. In Deutschland gibt es zwar auch sehr gute Eisdielen, aber an den Geschmack von italienischem Eis kommen sie nicht ran. Beate Sturm

