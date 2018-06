Anzeige

Seit 2002 findet der Japan-Tag in Düsseldorf schon statt. Zu dem deutsch-japanischen Begegnungsfest kommen jährlich mehr als eine halbe Million Besucher.

Auch in diesem Jahr tummelten sich knapp 700 000 Menschen am Düsseldorfer Rheinufer, um die japanische Kultur besser kennenzulernen. Der Japan-Tag bietet für jeden Anime-, Manga- und J-Pop-Liebhaber viel Interessantes an. Wie immer fand auf der Hauptbühne ein Cosplaywettbewerb statt. Wer seinen Lieblings-Manga-Charakter am besten und authentischsten verkörpern konnte, gewann eine Reise ins Land der aufgehenden Sonne.

Verschiedene Stationen

An verschiedenen Stationen entlang des Ufers wurden unterschiedliche Attraktionen angeboten. Viele Verlage verkauften Bücher und Merchandise, einige Kulturzentren boten kleine Sprach-, Schreib- und Bastelkurse an. Auf der Wiese vor dem Landtag wurden den ganzen Tag japanische Kampfkünste vorgeführt, beispielsweise Karate, Aikido und Bogenschießen.