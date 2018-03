Anzeige

Ist der Übergang auf das Gymnasium erst geschafft, folgen die nächsten Hürden: die zweite Fremdsprache, der Übergang in die Oberstufe und dann die Abiturprüfungen. Da schätzungsweise 1500 Studiengänge über einen NC verfügen, reicht es den meisten Abiturienten nicht, nur die Reifeprüfung abgelegt zu haben, sondern viele wünschen sich ebenfalls eine Eins vor dem Komma. Was zu einer weiteren Belastung und somit zu einem Gesundheitsrisiko führt.

Eine Tendenz, die Psychiater in den letzten Jahren bemerkt haben, ist, die zunehmende Anzahl an depressiv verstimmten Schülern. In Zusammenspiel mit ihrer Erschöpfung deutet alles daraufhin, dass sie unter dem Burn-out-Syndrom leiden. Dieses macht sich oft durch Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten oder aber durch auffälliges Verhalten bemerkbar. Besteht der Verdacht auf diese Krankheit, sollte man sich an einen Arzt wenden. Wird sie anschließend diagnostiziert, folgt keine Standardbehandlung, sondern eine individuell angepasste – eben wie die Person und ihre Belastbarkeit selbst.

Besser als Nachsicht ist sprichwörtlich ja die Vorsicht. Aus diesem Grunde können Lehramtsstudenten an einigen Universitäten bereits Wahlpflichtmodule zu dem Thema ablegen. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.03.2018