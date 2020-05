Jeder Einzelne ist gefragt

Der Klimawandel bedroht Tiere wie den Feuersalamander. © dpa

Den Klimawandel aufzuhalten, wird eine Jahrhundertaufgabe werden. Schon jetzt sind viele Folgen selbst bei uns in den gemäßigten Breiten spürbar. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen sogar, dass wir viele Folgen für Ökosysteme weltweit und regional gar nicht bedacht haben. Eine dieser Folgen ist eine asynchrone Entwicklungsphase der Tier- und Pflanzenwelt, welche schon bald ein massives Artensterben verursachen könnte.

Über Jahrtausende hat sich die Flora und Fauna an die klimatischen Bedingungen der jeweiligen Regionen angepasst. Bestimmte Pflanzen haben sich entwickelt und bildeten über Jahrhunderte die Basis für die Entwicklungen in der Tierwelt. Die Vegetationszeit der Pflanzen deckte sich mit dem Wachstum der Tiere, die sich darauf verlassen konnten, dass der Nachwuchs ausreichend Nahrung finden würde, weil zum Höhepunkt der pflanzlichen Entwicklung auch die Wachstumsphase der Tierpopulationen auf ihrem Höhepunkt waren. Die Tiere hatten über viele Generationen den richtigen Zeitpunkt in ihrer Genetik aufgenommen. Nun aber gerät diese Anpassung aus dem Gleichgewicht.

Pflanzliches Wachstum ist abhängig von der Temperatur, die immer früher immer höher klettert – der Frühlingsbeginn verschiebt sich in der Pflanzenwelt also immer weiter nach vorne. Tierische Fortpflanzung dagegen ist eng mit dem Tageslicht verbunden, erst wenn eine bestimmte Tageslänge erreicht ist, beginnen viele Tiere mit der Suche eines geschlechtsreifen Männchens oder Weibchens. Dies ist inzwischen bei vielen Arten zu spät, um den Höhepunkt der Population mit dem Höhepunkt der Vegetation in Einklang zu bringen. Viel tierischer Nachwuchs ist inzwischen dem Tod geweiht, da das Finden von Nahrung aufgrund eines zu frühen pflanzlichen Frühlings nicht mehr garantiert werden kann.

Das Beispiel zeigt, dass der Klimawandel heimtückischer ist, als wir es bislang erwartet haben. Es ist daher wichtig, dass jeder Einzelne versucht, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Sophia Rhein

