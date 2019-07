Jetzt mitmachen und 1000 Euro gewinnen

Auch in diesem Jahr vergeben der Bergsträßer Anzeiger und die Sparkasse Bensheim wieder gemeinsam den Bergsträßer Bürgerpreis an ehrenamtlich engagierte Vereine, Gruppen und Personen aus der Region. Mit der Kategorie U 25 sind ganz besonders junge Menschen angesprochen. Die Gewinner erhalten jeweils 1000 Euro Preisgeld von der Sparkasse sowie die Möglichkeit, sich und ihr Projekt ausführlich im Bergsträßer Anzeiger vorzustellen. Das Bewerbungsformular gibt es im Internet, die Bewerbungsfrist läuft noch bis 31. August. Anschließend werden die Sieger in den drei Kategorien – U 25, Alltagsheld und Lebenswerk – erstmals per Abstimmung ermittelt. Mitmachen können Kandidaten aus Bensheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lauter-tal und Lindenfels. Man kann sich selbst für den Bürgerpreis bewerben oder einen anderen vorschlagen. Fragen zum Bürgerpreis werden beantwortet unter der Telefonnummer 06251/10 08 55 oder per E-Mail an buergerpreis@bergstraesser-anzeiger.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.07.2019