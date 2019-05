Jugendfeuerwehr stellt sich vor

Es gibt viele Möglichkeiten um sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch schon in jungen Jahren bieten immer mehr Organisationen Gruppen für Kinder und Jugendliche an, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Vor allem bei Einsatzorganisationen sind Jugendgruppen nichts Neues. Wir haben uns umgehört und gefragt, wer Lust hat uns sein Ehrenamt vorzustellen. Den Anfang macht die Jugendfeuerwehr Gronau.

Die Jugendfeuerwehr Gronau bietet seit Februar 2019 Kindern ab sechs Jahren die Möglichkeit in die Feuerwehr hinein zu schnuppern. Dafür trifft sich die Gruppe mit ihren Betreuern dienstags in geraden Kalenderwochen von 17.30 bis 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Gronau. Ihre Jugendgruppe für ältere Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil der Feuerwehr. Hier sind alle Interessierten zu den wöchentlichen Gruppenstunden, die dienstags von 18.30 bis 20 Uhr stattfinden, eingeladen.

Um noch mehr über ihr Hobby zu erfahren, habe ich mit Joel (acht Jahre) aus der Kinderfeuerwehr und mit Lukas (zwölf Jahre) aus der Jugendfeuerwehr gesprochen.

Hallo Joel, danke, dass Du uns mehr über die Feuerwehr erzählen möchtest. Was macht Ihr bei der Kinderfeuerwehr so?

Joel: Wir spielen zusammen. Und wir lernen die Feuerwehr kennen. Wir haben den Notruf gelernt und geübt Schläuche auszurollen.

Wie viele Kinder seid Ihr momentan?

Joel: Wir sind zu siebt. Vier Mädchen und drei Jungs.

Was würdest Du sagen, wenn dich jemand fragt, wieso du bei der Feuerwehr bist?

Joel: Weil es Spaß macht und ich Menschen helfen will.

Und was war bisher Dein Highlight oder was macht dir am meisten Spaß?

Joel: Am besten finde ich das Spielen. Und wenn wir mit dem Feuerwehrauto fahren dürfen.

Die Kinderfeuerwehr plant außerdem noch viele spannende Ausflüge, erzählt die Betreuerin. Zusammen mit der Jugendfeuerwehr, wollen sie die Berufsfeuerwehr in Worms besichtigen.

Auch der zwölfjährige Lukas erzählt mir über sein Hobby. Seit mehreren Jahren ist er in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Wieso sagst Du, dass mehr Leute in die Feuerwehr kommen sollten?

Lukas: Weil es wichtig ist Feuerwehrleute zu haben, vor allem für die Einsätze. Außerdem beschäftigt man sich dabei sinnvoll und man kann viele tolle Freundschaften schließen.

Was macht Ihr so bei der Jugendfeuerwehr?

Lukas: Wir machen Ausflüge, üben Einsatzgrundlagen und dürfen mit dem Feuerwehrauto zu Übungen raus fahren. Außerdem trainieren wir für die Leistungsspange, das ist das höchste Abzeichen bei uns in der Jugend.

Was macht Dir am meisten Spaß?

Lukas: Auf jeden Fall die Zeltlager. Dieses Jahr ist das Kreiszeltlager in Bensheim, da freue ich mich schon drauf. Und die Abschlussübung vor der Winterpause. Da können wir noch mal richtig zeigen was wir gelernt haben.

Was war denn Dein bisheriges Highlight in deiner Jugendfeuerwehrzeit?

Lukas: Ich durfte bei dem Imagefilm von den Jugendfeuerwehren Bensheim mitmachen. Dafür wurde ich auch im Film interviewt.

Die Jugendfeuerwehr Gronau besteht zurzeit aus 14 Jugendlichen, die sich regelmäßig treffen. Nicht nur um eine Ausbildung zu machen, sondern auch für Kameradschaftsabende und spannende Ausflüge. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere Banane-Leser jetzt angesprochen und möchte auch einmal in die Feuerwehr reinschnuppern. Neue Leute sind immer willkommen und eingeladen einfach mal bei der nächsten Jugendstunde vorbei zu schauen. Auch die anderen Feuerwehren von Bensheim betreiben ihre eigenen Jugendgruppen.

Die BAnane-Redaktion bedankt sich für die Interviews mit Joel und Lukas und freut sich, dass sich so viele junge Leute im Ehrenamt engagieren. Mehr Informationen und den Imagefilm findet Ihr im Internet unter: www.fw-gronau.de oder über die Instagram Seite der Jugendfeuerwehr Gronau @jugendfeuerwehr_gronau. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.05.2019