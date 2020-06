Juhu, Sommerferien – und nun?

Corona wirbelt in diesem Jahr unser aller Leben ordentlich durcheinander. Vieles ist anders geworden, und so werden auch die Ferien ganz anders verlaufen, als es viele geplant und erwartet hatten. Ob man in Italien, Spanien, Griechenland und Co. dieses Jahr die Sommerferien verbringen kann oder wie ein möglicher Urlaub mit Corona-Schutzmaßnahmen dort aussehen wird – all das ist noch mit vielen Fragezeichen versehen. Andererseits muss man auch zu Hause weiter auf Corona-Schutzmaßnahmen achten. Und was soll man ganze sechs Wochen machen, falls der geplante Urlaub wirklich ins Wasser fällt?

Die BAnane-Jugendredaktion hat sich umgehört und Jugendliche gefragt, was für die Sommerferien geplant hatten und haben – vereisen oder zu Hause bleiben? Wie sehen Eure Pläne aus? Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020