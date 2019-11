Instagram: Die jungen Liberalen, auch „Julis“ genannt, bilden die Jugendpartei der FDP. Sie sind, wie auch die Mutterpartei, auf den Social-Media-Plattformen vertreten. So zählt der hessische Landesverband der jungen Liberalen auf Instagram 1214 Follower. Mehrmals die Woche werden dort sogenannte „Sharepics“, also Bilder mit einem groß gedruckten Text, hochgeladen. Darauf werden die Forderungen und Wünsche des Landesverbands kurz und verständlich vorgetragen und in der Bildbeschreibung nochmals näher erläutert. Neben den „Sharepics“ gibt es noch kurze Videos, in denen Parteimitglieder ihre Meinung zu den aktuellen Themen äußern.

Facebook: Auf der Facebook-Seite der Julis Hessen findet man keine Angaben über eine bestimmte Anzahl an Abonnenten. Hier wird auf bevorstehende Veranstaltungen sowie auf Kontaktmöglichkeiten hingewiesen. Die Beiträge gleichen denen des Instagram-Accounts, und auch die Rückmeldung durch den „Like-Button“ fällt weitestgehend gleich aus.

Twitter: Die Twitter-Seite zählt 1396 Follower, darauf wird jedoch weitaus seltener gepostet, als es auf der Instagram- und Facebook-Seite der Fall ist. So wurde der Twitter-Account hauptsächlich während der Zeit des Landeskongresses der jungen Liberalen vergangenen Jahres und zur Zeit der hessischen Landtagswahl verwendet.

YouTube: Einen YouTube-Kanal besitzen die Julis Hessen nicht. Lediglich die Mutterpartei FDP betreibt einen Kanal, auf dem Interviews und Pressekonferenzen geteilt werden. Elena Scheuren

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.11.2019