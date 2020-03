Kann sich mein Haustier mit dem Virus anstecken?

Viele Seuchen wie Ebola oder die Pest sind ursprünglich in der Tierwelt entstanden und dann auf den Menschen übertragen worden, dabei handelt es sich um sogenannte Zoonosen. Unter gleichen Bedingungen infizierte sich auch Patient null auf einem Fischmarkt in Wuhan. In Anbetracht dieses Übertragungsweges stellen sich mehrere Fragen: Kann das Virus auf Haustiere übertragen werden? Erkrankt es oder steckt es uns vielleicht an?

Coronaviren haben in der Vergangenheit schon schlimme Folgen für die Tierwelt gehabt. Sogenannte Alpha-Corona-Viren sind zum Beispiel für die feline infektiöse Peritonitis bei Katzen verantwortlich, eine im Regelfall tödlich verlaufende Krankheit. Tatsächlich wurden bereits vereinzelte Haustiere auf SARS-CoV-2 positiv getestet, dennoch gibt es seitens der Wissenschaft eine Entwarnung. Derzeit spielt die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit über das Haustier keine Rolle. Die Forschung geht nach dem jetzigen Stand sogar davon aus, dass Hunde und Katzen weder die Krankheit übertragen können noch an ihr erkranken, da es sich hier um Beta-Viren handelt, die für den Menschen gefährlicher sind als für Tiere. Coronaerkrankte haben sich den Wissenschaftlern zur Folge durch den Kontakt mit anderen Menschen angesteckt oder durch eine Schmierinfektion, bei welcher die Krankheit über kontaminierte Oberflächen übertragen wurde. Die positiven Tests bei den Vierbeinern führen Virologen darauf zurück, dass Hunde den Besitzer ableckt haben könnten und sich daher kurzfristig Viren in den Mäulern angesammelt haben könnten.

Dennoch ist zu empfehlen im Umgang mit den Tieren von Erkrankten vorsichtig zu sein. Wer mit einem Hund spazieren geht, dessen Besitzer sich in Quarantäne befindet, sollte vorsorglich die Leine wechseln, den Hund nicht ans Gesicht lassen und gut die Hände waschen. Sollten sich doch Symptome wie Durchfall und starker Husten bei Hunden und Katzen zeigen, sollten Gesundheitsamt und Veterinäramt kontaktiert werden, welche gegebenenfalls einen Test beim Tier durchführen. Alexander Rhein

