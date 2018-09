Kann Virtuelles zur Wirklichkeit werden?

E-Sports (kurz für elektronischer Sport) bezeichnet das Spielen von Computer- oder anderen Konsolenspielen auf wettbewerbsmäßiger Ebene. Die meisten Spieler finden sich dafür in Clans und Teams zusammen und kommunizieren während des Spielens übers Internet miteinander. E-Sports erfreuen sich seit Monaten stetig wachsender Beliebtheit bei jungen Menschen; mittlerweile werden sogar offizielle internationale Turniere mit Preisgeldern in Millionenhöhe ausgetragen. In wenigen Staaten werden E-Sports offiziell als „Sport“ angesehen – jetzt wird in Deutschland über die Richtigkeit dieser Bezeichnung diskutiert. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.09.2018