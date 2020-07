Kanye West for President?

Passend am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigstag, verkündete Kanye West, als Kandidat im US-Wahlkampf antreten zu wollen. Pathetisch erklärte er diese Absicht via Twitter: „Wir müssen jetzt Amerikas Versprechen erfüllen, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft errichten. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten!“

Kanye, 43 Jahre alt, kennen wir bisher als erfolgreichen amerikanischen Rapper, Sänger, Songwriter, Produzent, Designer und Ehemann von TV-Sternchen Kim Kardashian. Einen Einblick in sein Privatleben können wir in der Reality-Show „Keeping Up With The Kardashians“ regelmäßig verfolgen.

Dass er politische Ambitionen hegt, hat er bereits wiederholt öffentlich geäußert – als Anhänger des amtierenden Präsidenten war er mit seiner Gattin sogar schon zu Besuch im Weißen Haus. Wir dürfen also gespannt sein, ob das Weiße Haus bald die Kulisse für die Reality-Show sein wird.

Den kostspieligen Wahlkampf könnte der Millionär sicherlich bestreiten. Mit Skandalen und Kritik sollte er auch umgehen können – ist er doch in der Vergangenheit mehrfach durch Vorwürfe zu aggressiven Interviews, sexistischen Liedtexten oder kontroversen Aussagen an den amerikanischen Pranger geraten.

Donald Trump hat uns in den letzten Jahren ja schon so einiges gezeigt, was wir bisher von amerikanischen Präsidenten nicht kannten – Kanye würde uns sicher erneut überraschen. Das Weiße Haus könnte die Kulisse einer neuen Präsidentengeneration werden. Fraglich ist nur, wie sein politisches Programm aussehen wird. Denn neben Liedtexten, Kindern und Ehefrau müsste ja auch noch eine Weltmacht gemanagt werden.

Während sich einige einen schlechten PR-Gag erhoffen, befürchten andere eine ernst gemeinte politische Aktion des Rappers. Um an der Wahl teilnehmen zu können, muss es sein Name allerdings zunächst überhaupt auf die Stimmzettel schaffen und die Frist dafür ist in vielen Bundesstaaten schon abgelaufen. Eine offizielle Bewerbung liegt der Bundeswahlkommission jedenfalls noch nicht vor.

Kanye West, Donald Trump oder Joe Biden – der politische Herbst in Amerika wird sicherlich nicht langweilig. Wir dürfen bereits jetzt gespannt sein. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.07.2020