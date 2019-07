Kaua’i – Die schönste Insel auf Erden?

Kaua’i ist nicht nur durch sein blaues Wasser bekannt, sondern auch durch die freundlichen und zuvorkommenden Einwohner. In drei Wochen kann man auf dieser Insel sehr viel unternehmen und erleben. Ob Strandurlaub oder eine Erkundung von kleinen, typischen, amerikanischen Städten – Kaua’i, auch bekannt als Garteninsel, bietet Touristen alles davon an.

Durch den hohen Niederschlag ist Kaua’i bekannt als „Garteninsel“. Da hier Pflanzen aller Art wachsen, ist sie ein besonderer Anlaufort für viel Pflanzenkenner- und Liebhaber. Die Hawaii-Inselkette besteht aus acht Hauptinseln, Kaua’i ist die pflanzenreichste von allen. Hanalei, ein kleines Städtchen im Norden Kauais, ist bekannt für den niederschlagsreichsten Ort der Welt. An 360 Tagen im Jahr regnet es dort, weshalb er durch tropische Temperaturen und Pflanzenvielfalt gezeichnet ist.

Der schönste Strand auf Kaua’i ist der Anini Beach. Er erstreckt sich über einen Teil der Nordküste und ist perfekt für Schwimmanfänger und Tauchliebhaber. Schnorcheln ist ein Muss, denn man kann sehr viele Fisch- und Korallenarten entdecken. Das Riff ist bis zu einem Kilometer lang, so dass dort weder Wellen brechen noch eine starke Strömung herrscht – perfekt zum Tauchen. Dadurch, dass dieser Strand so groß ist, wirkt er nicht überfüllt, und man findet ausreichend Platz. Schatten bietet er ebenfalls, was sehr wichtig ist, denn die Sonneneinstrahlung ist auf den Hawaii-Inseln durch die nahe Lage am Äquator sehr hoch. Deshalb am besten immer eincremen, um Sonnenbrand zu vermeiden. Ein absolutes Highlight auf Kaua’i ist der Waimea Canyon. Er wird auch als „grüner Grand Canyon“ bezeichnet, da er dem Grand Canyon in Arizona ähnelt. In die Schluchten kann man von verschiedenen Aussichtsplattformen schauen und einen spektakulären Blick erhaschen. Zu sehen sind auch Wasserfälle, Helikopter die ihre Routen durch den Waimea Canyon fliegen, aber auch Ziegen, die von Fels zu Fels springen. Die günstigste Zeit, den Waimea Canyon zu besichtigen, ist morgens, denn mittags kommen Busse mit Touristen, und es wird sehr schnell voll. Am besten am Canyon sind jedoch die grünen Berge, auf die man schaut, während im Hintergrund das Meer rauscht – ein atemberaubender Ausblick und definitiv einen Ausflug wert.

Gesichte der Insel erkunden

Wer sich für die Geschichte des Insel interessiert, sollte das Wahrzeichen, den Leuchtturm, besuchen. Er befindet sich in dem kleinen Städtchen Kilauea im Norden. Man hat einen sehr schönen Blick auf die Küsten und Berge im Hintergrund, vor einem das blaue Meer. Es ist ein kurzer, aber lohnenswerter Ausflug. Danach könnte man zum Beispiel noch Kilauea erkunden, indem man sich den kleinen „Historic Kong Lung Market Center“ anschaut. Dort gibt es Läden mit Mode, typische hawaiianische Deko sowie Essensläden. Die „Kilauea Bakery and Pizza“ ist einen Abstecher Wert. Dort gibt es für wenig Geld sehr gutes Essen für zwischendurch. Ob ein Stück Pizza oder Salate, es ist für jeden etwas dabei. Sobald man dort hineingeht, wird man außerdem sehr herzlich begrüßt. Ein echter Geheimtipp ist der „Nourish“-Foodtruck in Hanalei. Er wird von drei Schwestern betrieben und bietet sogenannte „Bowls“ an. Die drei Schwestern achten bei ihren Kreationen auf Abwechslung und auf organische Lebensmittel aus der Region. Und das schmeckt man. Ihre Bowls sind ausgefallen: Beispielsweise bekommt man hier lilane Süßkartoffeln, gewürzt mit Zitronengras oder Reis mit Mango-Kokosnuss-Soße. Es mag skurril klingen, aber es lohnt sich, diesen Foodtruck zu besuchen, der nicht nur durch das spezielle Essen bekannt ist, sondern auch durch die Aussicht auf das Meer und die Berge. Kaua’i ist ein echtes Traumurlaubsziel. Die Insel bietet alles, was das Herz begehrt – ob Strandurlaub oder Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten.

Auch die offene und zuvorkommende Art der Hawaiianer macht den Aufenthalt angenehmer. Kaua’i ist eine Reise wert. Ich habe meinen Aufenthalt sehr genossen.

Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019