Kein Kätzchen zum Fest

Weihnachten – das Fest der Liebe. Nächstenliebe, Mutterliebe einfach alle Arten der Liebe, die es gibt. An Weihnachten denken wir mehr aneinander als zu jeder anderen Zeit im Jahr. Und um das noch zu untermauern schenken wir uns gegenseitig schöne und nützliche Sachen, Dinge, die wir schon immer wollten und Dinge, die wir nie brauchen werden.

Viele Kinder wünschen sich so zum Beispiel ein Haustier. Also gibt es immer wieder Leute, die einen süßen Welpen, eine kuschelige Katze oder ein niedliches Kaninchen unter den Baum packen. Und die Kinder freuen sich über alles. Die Tiere sind ihr liebstes Geschenk. Die Frage ist nur: Wie durchdacht ist dieses Geschenk? Wie lange will ein Kind das Tier überhaupt? Kann sich jemand so um es kümmern wie notwendig?

Tiere sollten keine spontane Idee für ein Weihnachtsgeschenk sein! Denn gerade dadurch erleiden sie häufig ein schlimmes Schicksal und landen am Ende im Tierheim, wie zum Beispiel in Heppenheim, weil sich niemand um das Geschöpf kümmern kann oder kümmern will. Deshalb vermitteln viele Tierheime in der Vorweihnachtszeit und auch in den Tagen nach Weihnachten keine Bewohner an neue Herrchen. Nicht um die Leute zu ärgern oder Kinderträume zu zerstören, sondern um die Tiere vor dem schlimmen Schicksal zu bewahren, immer nur hin und her gegeben zu werden.

So zum Beispiel auch die Tierherbergen des Bund Deutscher Tierfreunde, bei denen ab dem 20. Dezember bis ins nächste Jahr keine heimatsuchenden Tiere vermittelt werden. Das ist eine sehr gute Maßnahme, denn wie heißt es so treffend auf www.bund-deutscher-tierfreunde.com: „Tiere sind besonders als Last-Minute-Geschenke völlig ungeeignet. Wer sich wirklich für ein Haustier interessiert, hat auch Geduld und das Verantwortungsbewusstsein, zu warten.“ Cara Metzner

