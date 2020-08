„Kein Platz für Rassismus“

Am 23. August wurde Jacob S. Blake, ein 29-jähriger amerikanischer Schwarzer, sieben Mal von einem Polizisten in Kenosha, Wisconsin, von hinten angeschossen. Erst sah es hoffnungslos für ihn aus, denn es haben ihn Schüsse in die Wirbelsäule, den Magen und den Darm getroffen. Jetzt ist jedoch bekannt geworden, dass er es schwer verletzt überlebt hat. Laut Angaben seiner Familie und Anwälten wird Blake aber wahrscheinlich sein Leben lang gelähmt sein.

Der Fall Blake erschütterte die gesamten USA. Auch diesmal waren Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Auf eines wollte die Familie des Opfers jedoch aufmerksam machen: Sie bitten um friedliche Proteste. Die Mutter von Jacob meinte, dass sie schon genug Gewalt in letzter Zeit in den USA gesehen und miterlebt habe. Nicht noch einmal sollen sich solche Ausschreitungen in dem Ausmaß wie bei „#blacklivesmatter“ wiederholen. Dies würden die Staaten nicht mehr risikolos überleben.

Jedes Leben zählt

Blakes Vater warf der Polizei einen „sinnlosen Mordversuch“ vor. „Sie haben sieben Mal auf meinen Sohn geschossen, als ob er nichts zählt. Aber mein Sohn zählt. Er ist ein Mensch.“ Und genau dies sind wichtige Worte, derer sich einige der US-Bürger und Menschen auf der ganzen Welt noch einmal bewusst werden sollten. Jeder zählt, und Gewalt ist nie eine Lösung. Man hat zuvor bei den „Black-Lives-Matter“-Demonstrationen und -Aufständen gesehen, wie Gewalt ausarten kann. Und das kann und darf nicht noch einmal so passieren – auf der Welt ist durch die Pandemie gerade schon genug los, und sie steht unter Spannung. Situationen wie diese dürfen in Zukunft nicht mehr passieren.

Es ist natürlich leicht, das hier im weit entfernten Deutschland zu sagen. Es ist aber dennoch wichtig, darauf aufmerksam zu machen und die Menschen darauf hinzuweisen, dass Rassismus und Diskriminierung auf dieser Welt keinen Platz haben und dass immer dagegen vorgegangen werden muss. Svenja Thomas

