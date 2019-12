Keine Schokolade für den Hund

Weihnachten ist Schokoladenzeit, überall findet man Weihnachtsmänner aus Zartbitterschokolade und feinste Pralinen. Doch nicht für jeden ist Schokolade tatsächlich die favorisierte Süßigkeit, denn für unseren vierbeinigen Liebling kann der Verzehr tödliche Folgen haben. Die BAnane hat sich mit dem Thema Vergiftungen beim Hund beschäftigt und zeigt auf, wann die Alarmglocken läuten sollten.

Zunächst einmal sollten Hundebesitzer bei jedem Essen, das der Hund draußen findet, äußerst vorsichtig sein. Denn neben den seltenen absichtlichen Vergiftungen mit Rattengift treffen Hunde vor allem an Weihnachten auf viele für sie giftige Stoffe, zum Beispiel Süßstoff, Nüsse und Kastanien. Auf der Website www.einfachtierisch.de können Hundehalter alle Stoffe nachlesen, die ihrem Tier schaden.

Sollte der Hund doch etwas Verdächtiges gefressen haben – sei es im Haushalt oder draußen – kann es sinnvoll sein, sofort eine Tierklinik aufzusuchen, in der der Vierbeiner unter Aufsicht zum Erbrechen gebracht wird und wenn nötig bereits eine Behandlung eingeleitet wird. Im Notfall entscheidet ein sofortiges Handeln über das Leben des Tieres. Der Hundehalter sollte auf keinen Fall selbst seinen Liebling zum Erbrechen bringen, da es im Falle eines Kontaktes mit Giftstoffen zu einer Verätzung der Speiseröhre kommen kann. Ferner kann der Tierarzt dann auch Tipps geben, auf was in den nächsten Stunden und Tagen geachtet werden sollte, um festzustellen, ob es dem Hund an etwas fehlt.

Zittern und Krampfen sind mögliche Symptome

Viele Vergiftungen machen sich beim Hund durch einen blutigen Durchfall und Erbrechen bemerkbar. Viele Hunde fangen an zu zittern, manche krampfen dabei sogar und bekommen Herzrhythmusstörungen. Einige Tiere verspüren als Folge einer Vergiftung großen Durst und folglich einen verstärkten Harndrang. Je nachdem welchen toxischen Stoff das Tier zu sich genommen hat, kann es zu Fieber oder einer herabgesetzten Temperatur kommen. Auch das Verhalten des Tieres kann sich in Folge einer Vergiftung verändern, manche Tiere erleiden einen Schwächeanfall, bei anderen bricht eine Tobsucht aus. Auch übermäßiger Speichelfluss und Blutungen an den Schleimhäuten sind ein verbreitetes Symptom.

Wichtig ist jedoch, dass sich der Hundebesitzer darüber im Klaren ist, dass je nach Stoff die Vergiftung unterschiedlich schnell einsetzt. Schokoladenvergiftungen können schon innerhalb eines halben Tages zum Tod des geliebten Vierbeiners führen, während bei Rattengift erste Symptome oft erst nach drei Tagen auftreten. Folglich sollte der Hundebesitzer auch noch nach Tagen feinfühlig für Symptome sein. Nicht alle Stoffe sind gleich giftig für den Hund. Oftmals spielen auch die Dosis und die Gesundheit des Hundes eine wichtige Rolle. Daher sollte der Besitzer trotz der Wichtigkeit eines unverzüglichen Handels nicht in Panik ausbrechen, sondern lieber Ruhe bewahren. Das Tier merkt selbst, dass es ihm nicht gut geht, ist dem entsprechend schon nervös genug und braucht nun ein Herrchen, das es beruhigt.

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Besser als die Behandlung des Tieres ist die Vorsorge und das Verhindern einer Vergiftung. Eine konsequente Erziehung führt dazu, dass Hunde nicht außerhalb fressen. Außerdem sollte sich ein Hundebesitzer darüber informieren, welche Nahrungsmittel so positioniert werden müssen, dass sie der Hund zu Hause nicht stehlen kann – Schokoladenweihnachtsmänner unter dem Christbaum sind somit keine gute Idee. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019