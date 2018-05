Anzeige

Dieses Motto war an allen Bensheimer Schulen beliebt: GSS-, AKG-, LFS- und Goethe-Schüler verkleideten sich an einem Tag als ihre Helden aus der Kindheit. Barbie, Pippi Langstrumpf, sämtliche Bewohner Hogwarts und der Sesamstraße sah man in Scharen – beliebt war auch Bibi Blocksberg, das Vorbild vieler Mädchen.

Große Augen machten viele Fünftklässler, denen Charaktere wie der Räuber Hotzenplotz oder Nils Holgersson gar nicht mehr bekannt sind – was einige Oberstufenschüler etwas nostalgisch werden ließ. Eva-Lotte Wenderoth (Bild: Wenderoth)