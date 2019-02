Klingonisch lernen auf dem Smartphone

Einer der beliebtesten Vorsätze für das neue Jahr ist es, eine Sprache zu lernen. Doch nur die wenigsten schaffen den Weg zur Volkshochschule, sondern versuchen, über Sprachlern-Apps zum gewünschten Erfolg zu gelangen.

Die BAnane stellt Euch heute verschiedene Applikationen vor, die als Ergänzung zum Schulunterricht, zum Auffrischen bestehender Kenntnisse oder zum Sprachenlernen vor dem nächsten Urlaub genutzt werden können.

Duolingo

„15 Minuten können dir eine Sprache beibringen. Was können 15 Minuten soziale Medien?“ fragt eine grüne Eule, sobald die erste Lektion lädt. Die Eule heißt Duo und ist das Maskottchen der kostenlosen Lern-App Duolingo.

Seit 2012 können Sprachenlernende auf die App zugreifen, die 85 Sprachkurse in 24 verschiedenen Sprachen anbietet, darunter auch Hawaiianisch, Navajo und Klingonisch. Über 300 Millionen Menschen sind bis dato bei Duolingo registriert.

In der deutschen Freeware-Version können die Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch gepaukt werden. Unterteilt ist der Duolingo-Sprachkurs in verschiedene Lektionen wie „Präsens“ oder „Adjektive“, aber auch in thematische Einheiten wie „Familie“ oder „Transport“, die jeweils in fünf Levels einfache bis komplexe Sachinhalte abfragen.

Die Aufgaben sind vielfältig: Mal müssen Vokabelpaare ausgewählt, mal muss die richtige aus drei Antworten gefunden werden. Häufig müssen Übersetzungen ins Deutsche oder in die zu lernende Fremdsprache eingetippt werden. Die korrekte Aussprache und das Hörverständnis werden trainiert.

Vorteile an der App Duolingo sind das ansprechende und farbenfrohe Design sowie die verschiedenen Lernarten, die zur Abfrage genutzt werden. Man kann sich mit Freunden vernetzen. In der Gratis-Version wird wenig Werbung gezeigt.

Weniger vorteilhaft ist, dass manche der Beispielsätze zwar grammatikalisch korrekt sind, aber in Bezug auf die Wortwahl keinen Sinn ergeben. Schade ist, dass die deutsche Version bislang nur drei Fremdsprachen anbietet.

Tinycards

Wem die gezielte Vokabelabfrage bei Duolingo fehlt, sollte sich die kostenlose App Tinycards (in englischer Sprache) herunterladen. In der Applikation, die von den Machern von Duolingo entworfen wurde, werden Vokabelkärtchen und Podcasts in vielen verschiedenen Sprachen und der Gebärdensprache angeboten, aber auch andere Kartenabfragen – wie zum Thema berühmte Gemälde – sind möglich. Dabei kann gezielt Bezug auf die Duolingo-Kurse genommen werden. Moritz Müller

Babbel

Babbel ist die Sprachen-App, für die ich mit Abstand immer am meisten Werbung bekomme. Sie wird immer überall beworben, egal, ob im Internet oder im Fernsehen. Ich wollte mein Italienisch etwas auffrischen, was an sich super über Babbel geht. Das Problem: Alles, auf das ich kostenlosen Zugriff bekomme, brauche ich nicht. Die Teile, die für mich interessant wären, also weiterführende Kurse, muss ich abonnieren. Das Angebot von Babbel für mich: zwölf Monate für 48 statt 72 Euro im Vergleich mit einem Sprachkurs in der Volkshochschule. Das ist okay, aber wie viel lerne ich dann wirklich mit der App? Fazit: Babbel ist übersichtlich und hat eine tolle Auswahl, aber ist auch dementsprechend etwas teurer als die Konkurrenz. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019