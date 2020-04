Kochen als Hobby entdeckt

Als Ausgleich für den aktuell doch eher eintönigen Alltag sucht man sich neue Hobbys und Beschäftigungen. Neben dem Gärtnern und dem Sport habe ich noch eine Möglichkeit für mich gefunden: Kochen. Jedes Wochenende überlege ich mir, was es in der kommenden Woche zu essen gibt. Um die lokale Gastronomie zu unterstützen, plane ich zusätzlich an einem Tag der Woche immer eine andere Gaststätte ein, bei der man sich Essen holen kann. Um dem ein oder anderen ein paar einfache, aber leckere Ideen für tolle, gesunde Gerichte zu zeigen, habe ich heute für euch einen Essensplan entworfen mit fünf tollen Rezeptideen. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. 1. Tag: Reis-Zeit Oder genauer gesagt Paella-Zeit. Für 2 Portionen 300 g Hähnchenbrustfilets oder ein Ersatzprodukt 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 gelbe Paprika 100 (Paella-) Reis 400 ml Gemüse- oder Geflügelbrühe 75 g TK Erbsen Etwas Zitrone Paprikapulver Pfeffer und Salz nach Belieben Das Hähnchen in einem TL Olivenöl mit Paprikapulver wälzen und für 20 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Währenddessen das Gemüse schneiden. Dann das Hähnchen in einer ofenfesten Pfanne anbraten. Nach kurzer Zeit rausnehmen und in derselben Pfanne das Gemüse fünf Minuten andünsten. Dann den Reis dazu geben und das ganze mit der Brühe ablöschen. Jetzt Hähnchen und Erbsen hinzugeben und die Mischung zum Kochen bringen. Nach dem Würzen kommt die Mischung noch mal circa 25 Minuten bei 190˚C in den Backofen. Danach mit etwas Zitrone garnieren und ab auf den Tisch. 2. Tag: Ein Suppen-Tag mit Mais Eine leckere Mais-Suppe lässt sich super zu Bauernbrot oder herzhaften Hörnchen essen. Für 2 Portionen: 2 Frühlingszwiebeln 1 Knoblauchzehe 3 Kartoffeln 1 kleine Dose Mais 300 ml Gemüsebrühe 260 ml Hafermilch Olivenöl zum Anbraten Pfeffer, Salz und Paprikapulver zum Würzen Den Knoblauch schälen, die Zwiebel schneiden und die Kartoffeln pellen. Dann das Olivenöl in einem Topf erhitzen und einen Teil der Zwiebeln, den gesamten Knoblauch und die Kartoffeln kurz anbraten. Den Mais abgießen und zusammen mit Gemüsebrühe und Milch in den Topf geben. Nach Belieben würzen. Das Ganze für etwa fünf Minuten köcheln lassen und anschließend pürieren. Danach noch einmal circa zehn Minuten köcheln. Zum Servieren mit den restlichen Zwiebeln und etwas Paprikapulver garnieren. 3. Tag: Süßkartoffel mal nicht als Pommes

Süßkartoffel lässt sich auch toll im Ofen machen und anschließend mit allerlei Leckereien füllen. Für 2 Portionen:

2 Süßkartoffeln (mittelgroß) 75g Karotten 40 g Zwiebel 1 Tomate 1 Knoblauchzehe 100 g Rinderhackfleisch (oder eine vegetarische Alternative) Olivenöl zum Braten Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel und Oregano zum Würzen Die Süßkartoffel gut waschen und bei 200˚C für 20 bis 30 Minuten in den Backofen legen. Währenddessen das Gemüse gut zerkleinern (Dazu eignet sich ein Multi-Zerkleinerer, man kann aber auch einen Pürierstab auf niedriger Stufe verwenden). Den Knoblauch pressen und mit dem Öl, zusammen mit dem Hack in der Pfanne anbraten. Dann das Gemüse dazugeben und die Mischung etwa zehn Minuten dünsten. Die Süßkartoffeln nach der Zeit aus dem Ofen nehmen, oben ein Stück rausschneiden und etwas aushöhlen. Die Hack-Gemüse-Füllung in die Kartoffel geben und servieren.

4. Tag: Flammkuchen statt Pizza

Für 1 Blech: Teig: 250 g Dinkelmehl 1 EL Olivenöl ½ TL Salz

Belag: 250 g Schmand zum Bestreichen Gemüse Käse Fleisch nach Wahl Gewürze nach Wahl

Zubereitung: Teigzutaten mit 125 ml Wasser verkneten, auf einem eingefetteten Blech ausrollen und mit Schmand bestreichen. Dann so belegen, wie man Lust hat. Anschließend darf alles bei 250˚C Ober-/Unterhitze für etwa 15 Minuten in den Ofen.

5. Tag: Freitag ist Fischtag. Für die Nudelfans unter euch gibt es am fünften Tag ein leckeres Spaghetti-Gericht mit Lachs und Erbsen. In einer knappen halben Stunde ist alles vermengt und steht essbereit auf dem Tisch. Für 2 Portionen: 150 g TK Erbsen 200 g (Vollkorn-) Nudeln 1 Knoblauchzehe 100 g Räucherlachs 100 g Creme fraiche Etwas Dill Rapsöl zum Anbraten Pfeffer und Salz

Zubereitung: Den Knoblauch in einer Pfanne anbraten, die Creme fraiche und den Lachs damit vermengen und kurz köcheln lassen. Die aufgetauten Erbsen dazu, mit Dill und Gewürzen abschmecken und nach ein paar Minuten gemeinsam mit den vorgekochten Nudeln servieren. Cara Metzner

