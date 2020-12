Komm raus!

Wann hast Du Dich eigentlich das letzte Mal geoutet? Wenn diese Frage komisch für Dich klingt, dann ist das letzte Coming-out wahrscheinlich weniger lang her, als Du denkst. Allein der beiläufige Satz, dass Du mit Deinem neuen Freund im Kino warst, ist ein Geständnis. Da Du aber eine heterosexuelle Beziehung hast, kommt es Dir völlig normal vor, über Dein Liebesleben zu sprechen. Anders ist es bei lesbischen und schwulen Paaren. Da wird in der Regel nicht am ersten Tag in der neuen Firma das Foto der oder des Liebsten auf dem Schreibtisch aufgestellt. Da wird nicht im Smalltalk erwähnt, mit wem man zusammenlebt. Da werden Liebe und Sexualität plötzlich zur Privatsache. Homo- und bisexuelle Paare überlegen es sich genau, wann – und vor allem vor wem – sie einen Satz zu ihrer sexuellen Orientierung verlieren. Schließlich ist die Erwartungshaltung von Freundinnen und Freunden, Verwandten und Vorgesetzten oft, der quantitativen Norm entsprechend, eine andere. Das heißt nicht, dass die eigenen Eltern homophob sind; aber sie sorgen sich oft um ihre Kinder und wollen nicht, dass ihre lesbische Tochter oder ihr schwuler Sohn gemobbt werden. Das Coming-out ist für LGBTQIA*-Personen (Lesben und Schwule, Bi- und Transsexuelle, queere, inter- und asexuelle/agender Personen*) nicht ein einziger Moment im Leben. Das „Rauskommen“ mit der eigenen Sexualität ist ein lebenslanger Prozess. Aber nicht zwangsläufig. Homosexualität ist spätestens mit der längst überfälligen Öffnung der Ehe für alle und dem vollen Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich gleichgestellt. Nicht nur darum freue ich mich, in einer Stadt wie Bensheim auch mal gehisste Regenbogenfahnen zu sehen. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020