Kommunikation ist gewünscht

Seit knapp einem Monat sind die Schulen in Bensheim wieder geöffnet. Die Schülervertretungen und die Kreisschülervertretung ziehen nun ein erstes Fazit und bewerten die aktuelle Lage in den Schulen.

Es sei der richtige Schritt gewesen, Schüler wieder in prüfungsrelevanten Fächern zu unterrichten, so die Vertreter. Es sei schade, dass dabei teilweise die gymnasiale Q4 nicht mit einbezogen wurde. Denn für sie wäre Präsenzunterricht auch wichtig für ihre mündlichen Prüfungen gewesen, findet die Kreisschülervertretung. Alternativ haben sich die Schüler dann ausschließlich zu Hause auf diese vorbereitet.

Präsenzunterricht wichtig

Homeschooling solle nur eine Notlösung sein, was in Zeiten von Corona absolut angebracht sei. Dort, wo es möglich ist, solle aber unbedingt wieder auf Präsenzunterricht umgestiegen werden.

Die Gestaltung der Hygiene- und Unterrichtskonzepte sei den Schulen selbst überlassen. Das führe dazu, dass die Situation an den meisten Schulen unterschiedlich ist. An manchen Lerneinrichtungen greifen die Maßnahmen sehr gut, an anderen eher weniger, so die Vertreter. Ein Problem sei es beispielsweise, dass manche Lehrer parallel in zwei Räumen unterrichten und somit zwischen den Räumen pendeln müssen, was nicht sehr effektiv ist. „Generell möchten wir als Schüler aber an jede Schule appellieren, mehr mit ihrer jeweiligen Schülervertretung und den Schülern selbst zu kommunizieren und diese in Entscheidungen mit einzubinden. So können mögliche Ängste beseitigt und Bedürfnisse besser wahrgenommen werden.“ Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020