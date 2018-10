Kulturschock im Großstadtdschungel

Natürlich ist eine Reise in ein unbekanntes Land nie ganz frei von Unsicherheiten und Ängsten. Trotzdem war ich mir beim Antritt meiner Reise nach China sicher, dass dort nicht viel Unerwartetes auf mich zukommen würde.

Dass ich damit etwas voreilig war, wurde mir nicht viel später im Großstadtdschungel von Shanghai schnell klar. Denn auch wenn Shanghai eine hoch entwickelte Stadt ist, die den europäischen Metropolen nur in wenigen Dingen hinterher und wahrscheinlich sogar in manchen Bereichen schon um einiges fortschrittlicher ist, befindet sie sich doch in China mit einer komplett anderen Kultur und Lebensart.

Bilder gegen die Sprachbarriere

Die erste Schwierigkeit zeigte sich schon darin, den Weg zum gewünschten Ziel zu finden, da europäischen Kartenapps die chinesischen Adressen oft nicht finden. Dann stattdessen jemanden nach dem Weg zu fragen, ist aufgrund der Sprachbarriere meist auch leichter gesagt als getan. Zwar kann ein Großteil der jüngeren Chinesen Englisch, doch bei Älteren ist dies eher eine Seltenheit. Aus diesem Grund sollte man beispielsweise beim Taxifahren immer ein Bild des gewünschten Ziels parat haben, also zum Beispiel von der U-Bahn, damit man nicht fälschlicherweise am Flughafen landet.

Wichtig ist außerdem zu wissen, dass Google, WhatsApp und Co. in China nicht funktionieren, da China autoritär regiert wird und so die Informationsflüsse kontrolliert werden sollen. Zu meiner Überraschung ist Shanghai aber sehr fortschrittlich bezüglich Technik, so dass man fast überall per App bezahlen kann und es stets WLAN in der U-Bahn gibt.

Ist man sich solcher Kleinigkeiten bewusst, fällt einem der Einstieg in die fremde Kultur sicherlich einfacher und man kann sich auf das Erkunden dieser faszinierenden Stadt konzentrieren. Lara Kulke

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018