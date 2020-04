Kurz mal dem Alltag entfliehen

Als reisen noch möglich war, habe ich meine freie Zeit genutzt und einen kurzen Trip nach Prag unternommen. Vier Tage war ich in Tschechiens Hauptstadt unterwegs und konnte feststellen: Prag ist perfekt für einen Wochenendtrip.

Donnerstagmorgen ging es um sieben Uhr in Mannheim los. Mit einer Direktverbindung der Deutschen Bahn kann man mit dem IC Bus von Mannheim oder Heidelberg aus innerhalb von sieben bis acht Stunden nach Prag fahren. Auch der Preis des Tickets ist dabei völlig angemessen. Eine richtige Zugverbindung gibt es nicht. Natürlich bieten auch noch andere Unternehmen eine Fahrt nach Prag an, oft dauert diese aber gut vier Stunden länger.

In Prag angekommen ging es erst mal Richtung Hostel. Auf dem Weg dorthin hatte ich schon viele Gelegenheiten, die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu bewundern. So konnte ich sofort die – spätestens nach dem Film „Spiderman: far from home“ – bekannte Karlsbrücke überqueren, neben der auch meine Unterkunft für die nächsten Tage lag. Was mir besonders gut an der Stadt gefallen hat, ist, dass ich überall gut zu Fuß hingekommen bin. Kein einziges Mal musste ich einen Bus oder eine Bahn benutzen. Einzig vom Aussichtsturm Petrín ging es mit einer kleinen Bahn wieder runter in die Stadt.

Ein kleiner Bummel durch die Stadt ist genauso lohnend, wie der Weg hinauf zur Prager Burg. Die Stadt bietet viel, was man sich bequem in drei bis vier Tagen ansehen kann.

Möchte man allerdings Museen besuchen oder sich andere Gebäude von innen anschauen, sollte man etwas mehr Zeit einplanen. Für einen Kurztrip ist die tschechische Hauptstadt aber sehr empfehlenswert. Cara Metzner

