Dass die Kroaten ausgelassen feiern können, haben sie die vergangenen Wochen während der für sie überraschend erfolgreichen Fußball Weltmeisterschaft schon unter Beweis gestellt. Aber auch unabhängig vom Fußballerfolg ist Kroatien ein Land, das in den vergangenen Jahren immer bekannter geworden ist. Noch vor knapp 20 Jahren traute sich kaum jemand in das kleine Gebiet am Adriatischen Meer. Der gerade beendete Krieg und die andauernden Konflikte in der Balkanregion hatten ihre Spuren hinterlassen: zerstörte Orte, Einschusslöcher in Hauswänden und Warnungen vor Landminen.

Heutzutage ist das fast 57 000 Quadratmeter große Kroatien zu Recht eines der beliebtesten Urlaubsziele in der Balkanregion. Zwei zu kurze Wochen verbrachte ich dieses Jahr „unten“. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn mein Urlaub begann mit Familienzeit in einem kleinen Dorf im Süden des Landes. Nach 14 Stunden Fahrt, denn durch ein kaum existentes öffentliches Verkehrssystem ist es sehr viel bequemer mit dem Auto anzureisen und dieses im Urlaub zu nutzen, war der anstrengende Teil der Reise vorerst geschafft. Der Trip durch Deutschland, Österreich, Slowenien und fast ganz Kroatien hat sich gelohnt.

Die Stadt Imotski ist wahrlich kein Touristenmagnet. Der Rote und der Blaue See sind zwar einigermaßen berühmt, und die Stadt hat alles zu bieten, was man für das alltägliche Leben braucht. Aber ohne direkten Zugang zum Meer findet hier kaum ein Urlauber hin. Aber das ist auch gut so. In den umliegenden Dörfern kann man so noch die reinste Form des Urlaubs genießen. Alte Steinhäuser, Natur und unendliche Ruhe. Nur wenn die Bewohner morgens auf ihre Felder fahren und rechtzeitig vor der Mittagshitze zurückkommen, hört man hie und da das knatternde Getriebe einiger Fräsen und Traktoren. Und durch einen neu gebauten Tunnel erreicht man auch das Meer in einer knappen halben Stunde.