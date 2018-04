Anzeige

Nara: Eine Stunde von Osaka entfernt liegt die kleine Stadt mit den schönen Grünanlagen. Der Narapark ist voller freilaufender Rehe, die gefüttert und gestreichelt werden können. Das und unzählig viele Schreine locken viele Touristen an.

Tottori: Perfekt für einen zweitägigen Ausflug. Die Stadt ist zwar nicht groß und auch nicht unbedingt etwas Besonderes. Die kilometerlangen Sanddünen direkt am Meer waren aber auf jeden Fall die beste Möglichkeit zu entspannen, die wir auf unserer Reise hatten.

Kyoto: Die Kulturhauptstadt Japans, aber leider auch mehr Schein als Sein. Man kann unheimlich viele wunderschöne Schreine und Tempel besichtigen, der Goldene und der Silberne Pavillon und der Fushimi-Inari-Schrein sind dort zu finden. Viele Geishas üben hier, besonders im Stadtviertel Gion, ihr traditionsreiches Gewerbe aus. Verlässt man aber die normalen Touristenpfade, wirkt die Stadt etwas vernachlässigt. Kaum Restaurants oder Cafés, heruntergekommene Häuser und leere Straßen.

Tokyo: Wer schnell von Kyoto nach Tokyo kommen möchte, nimmt am besten den schnellsten Zug Japans, den Shinkansen. Der ist zwar etwas teurer, man legt die 500 Kilometer Strecke dafür aber in nur knapp zwei Stunden zurück – bequemer geht es nicht. Die schönsten Viertel sind Harajuku, Shinjuku und Shibuya. Viele junge Leute, günstige und schöne Cafés und Restaurants, belebte Straßenzüge direkt neben ruhigen Wohngegenden mit beeindruckend schöner Architektur. Natürlich auch Wolkenkratzer, viel Leuchtreklame und viel Lärm. Aber steht man erst mal mitten drin, fällt einem nur noch die Schönheit dieser lauten Großstadt auf. Das ganze Ausmaß der Stadt kann man am besten vom Tokyo Tower aus überblicken. Wer den besten Aussichtspunkt Tokyos am schlausten nutzen möchte, steigt am Nachmittag nach oben und beobachtet den Sonnenuntergang bis in die Nacht hinein. Essenstipp: Das Mensaessen im 34. Stock des Tokyo Metropolitan Government Building, Shabu Shabu. Alisa Kavelj

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.04.2018