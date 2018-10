Landtagswahl – wie funktioniert’s?

Am 28. Oktober dieses Jahres ist es soweit. Fünf Jahre nach der letzten Landtagswahl im Jahr 2013 werden alle volljährigen Hessen nun wieder an die Wahlurnen gebeten. Aber wie genau läuft diese Wahl ab?

Wie der Bundestag wird auch der Landtag in einer personalisierten Verhältniswahl bestimmt, bei der den Wahlberechtigten eine Erststimme („Wahlkreisstimme“) sowie eine Zweitstimme („Landesstimme“) zur Verfügung stehen. Sie dürfen also zwei Kreuzchen auf ihrem Wahlzettel setzen.

Person und Partei

Mit dem ersten Kreuz entscheidet man sich für einen Kandidaten seines Wahlkreises, der sowohl einer Partei angehören, als auch parteilos sein kann. Derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereint, erhält ein sogenanntes Direktmandat und hat somit auf jeden Fall einen Platz im Landtag sicher.

Jetzt kommt aber noch die Zweitstimme ins Spiel, mit der man sich nicht für eine bestimmte Person, sondern für eine Partei entscheidet. Anhand des Ergebnisses wird dann die prozentuale Verteilung der Sitze jeder Partei im Landtag errechnet.

Aber wer genau nimmt denn nun die 30 Prozent der Sitze, die eine Partei gewonnen hat, ein? Das sind Personen, deren Namen im Voraus auf die sogenannten Landeslisten der Parteien gesetzt wurden. Dabei gilt, je weiter oben man auf der Liste steht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein Mandat zu erhalten.

Hier ein kleines Beispiel. Erhält eine Partei laut dem Zweitstimmenergebnis insgesamt zehn Sitze im Landtag, werden diese zuerst an die mit der Erststimme direkt gewählten Kandidaten vergeben. Verfügt eine Partei also über fünf gewonnene Wahlkreise, werden die ersten fünf der insgesamt zehn Plätze der Partei von den gewählten Kandidaten in Anspruch genommen. Die restlichen fünf Plätze werden von den ersten fünf Personen der Landesliste eingenommen.

