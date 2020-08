Last-minute-Ausbildungsplätze finden

Während der Schulzeit träumte man immer davon, endlich den Abschluss zu haben und anschließend arbeiten zu gehen. Man hatte die Vorstellung davon, dass die Abschlussklausuren die größte Herausforderung seien und einem beim Erreichen einer guten Note die Ausbildungsstellen entgegenfliegen würden. So ist dem aber in vielen Fällen nicht, denn obwohl viele Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben, gehen viele Azubis in spe dennoch leer aus. Doch noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen und selbst jetzt gibt es die Möglichkeit, in diesem Jahr eine Ausbildung zu beginnen. Die BAnane-Jugendredaktion hat sich in Bensheim umgeschaut und viele Unternehmen gefunden, die gerne noch einen Auszubildenden einstellen möchten.

Gute Chancen, noch einen Ausbildungsplatz zu finden, haben alle, die eine Ausbildung im Verkauf anstreben möchten. Die Unternehmen Tegut, Netto, Kik, Lidl und Edeka Jacobi suchen sowohl Kaufmänner und -frauen im Einzelhandel als auch Verkäufer/innen. Edeka Jacobi bietet darüber hinaus zahlreiche Jobs in der Fleisch- und Frischeabteilung an. Strebst Du eine eigene Filialleitung an, könnte für Dich vielleicht eine Fachausbildung zum Marktleiter interessant sein. Hast Du das Abitur gemacht, kannst Du Dich auch bei Kik für eine Ausbildung zum Fachwirt für Vertrieb und Einzelhandel bewerben. Gilt Dein Interesse vor allem Drogerieartikeln, kannst du bei dem dm-Markt den Job des Drogisten erlernen.

Auch im medizinischen Bereich dürften Interessierte noch einen Last-minute-Ausbildungsplatz finden. Fielmann möchte Augenoptiker und Geers Hörakustiker ausbilden. Eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten bietet derzeit noch die Gemeinschaftspraxis Dr. Tarcea und Regnery an. Pflegefachmann/frau kann man sowohl bei der Gesundheitsakademie Bergstraße als auch bei der Vitosklinik werden, letztere bietet darüber hinaus zudem noch immer ein duales Studium im Bereich advanced nursing practice an. Und denjenigen, denen vor allem Bewegung am Herzen liegt, bietet die Deutsche Sportakademie einen Ausbildungsplatz als Sport- und Fitnesskaufmann/frau an.

Eigeninitiative zeigen

Sicherlich warten noch viele andere Stellen darauf, endlich besetzt zu werden. Wenn Du Dir bereits bewusst bist, welchen Job Du erlernen möchtest, kannst Du Dich auch initiativ bei einem Unternehmen Deiner Wahl bewerben. Möchtest Du Friseur werden? Dann frag doch gleich bei Deinem Friseur nach, ob er nicht noch jemanden ausbilden möchte. Solltest Du aber einfach nur auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sein, um eine Lücke im Lebenslauf zu vermeiden, würde ich Dir ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) empfehlen. Dieses Jahr gibt Dir genügend Zeit, Dir bewusst zu machen, was Du in Deinem Leben wirklich machen möchtest. Viel Erfolg bei Deiner Jobsuche. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020