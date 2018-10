Leben nach dem Pareto-Prinzip

Wenn man in den letzten Wochen durch die Bensheimer Fußgängerzone gelaufen ist, hatte man den Eindruck, es gibt nur noch ein Thema: die hessische Landtagswahl. Und nun ist alles vorbei. Rien ne va plus. Die Ergebnisse stehen seit gestern Abend fest, wir haben gelacht, wir haben geweint, das Leben geht weiter. Es gibt diese Momente, an denen man denkt, die Welt steht für einen Augenblick still, bis man merkt, dass Sekunden, Minuten, Stunden und Jahre einfach weiterziehen. Das geht mir etwa vor wichtigen Prüfungen so und vor aufwendigen Veranstaltungen – vor allen Events also, die einer massiven Vorbereitung bedürfen und dann sehr schnell vorbeigehen. Wenn ich daran denke, was in nächster Zeit wieder ansteht, wird mir schon ganz übel. In ein paar Tagen ist Halloween, und ich bin damit beschäftigt, unsere Hütte nach amerikanischem Vorbild in ein Gruselhaus zu verwandeln. Das Aufbauen dauert eine Woche, das Abbauen wieder zwei Tage. Und das alles, damit am 31. Oktober zwischen 18 und 20 Uhr zwölf bis 20 Kinder Süßigkeiten abholen können. Oder nehmen wir – alle Jahre wieder – das Weihnachtsfest in unseren Fokus: Plätzchen backen, Geschenke besorgen, Überraschungen basteln, Hausputz, Baum schlagen und schmücken, kochen, kochen, kochen... Ihr wisst, was ich meine. Und auch das nehmen wir auf uns für den einen (heiligen) Abend. Also alles frei nach dem Pareto-Prinzip: 80 Prozent unserer Ergebnisse werden mit 20 Prozent des Gesamtaufwands erlangt. Für die restlichen 20 Prozent der Ergebnisse benötigen wir 80 Prozent Arbeit. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018