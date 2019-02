Lebensabschnitte und Gefährten

Meine Tante hat einen neuen Lebensabschnittsgefährten. Le-bens-ab-schnitts-ge-fäh-rte. Dieses Wort muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Mit seinen 24 Buchstaben nicht gerade ein schlankes Substantiv, bescheinigt sogar der Du-den dem Wort einen Häufigkeitsgrad in der Verwendung, der jenseits der 100 000 beliebtesten deutschen Wörter liegt. Trotzdem scheint dieses Wort – Lebensabschnittsgefährte, ich kann gar nicht genug davon kriegen – immer populärer zu werden, um eine Beziehung beziehungsweise einen Partner zu definieren. Der Lebensabschnittsgefährte scheint den Lebensgefährten, der immerhin eines der Top-100 000-Wörter im Deutschen ist, nach und nach abzulösen. Die anfängliche Scherzhaftigkeit weicht inzwischen der bitteren Erkenntnis, dass ein Mensch im Regelfall nur einen Abschnitt unseres Lebens begleitet. Ein Schicksal, das auch dem neuen Partner meiner Tante bevorsteht? Eigentlich handelt es sich bei ihm um einen netten Kerl. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr als nur einen Abschnitt mit unserer Familie verbringt, wächst mit jedem Mal, das ich die beiden zusammen sehe. Kann es also sein, dass sich der Lebensabschnittsgefährte nach angemessener Zeit zum Lebensgefährten mausert, nur um irgendwann vielleicht zu ihrem Mann (übrigens – genauso wie die Frau – eines der 1000 am häufigsten verwendeten Wörter der deutschen Sprache) zu werden? Als Mann (an der Seite) meiner Tante kann er endlich auch semantisch ein vollwertiges Mitglied der Familie sein, das mehr als nur einen Lebensabschnitt mit uns aushält. Und das macht ihn dann auch zu meinem Onkel. Bis neulich, Eure BAte

