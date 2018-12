Lebensmittel vor der Tonne retten

Jahr für Jahr wandern bei uns Tonnen von Lebensmitteln in den Abfalleimer, während viele Menschen zu wenig Nahrung haben. Wir haben das Essen, werfen aber vieles davon weg und wissen es nicht zu schätzen. Dabei sind die meisten Produkte noch absolut genießbar und gehören gar nicht in den Mülleimer. Für viele ist das Mindesthaltbarkeitsdatum ein Indikator dafür, ob etwas noch gegessen werden kann oder auf den Abfall wandert. Aber genau dort liegt der Fehler.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt nur aus, dass sich das Produkt bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Geruch, Aussehen und so weiter verändern soll. Es ist kein Verbrauchsdatum. Lebensmittel mit Verbrauchsdatum können nach Ablauf dieses Datums ungenießbar sein und eventuell Krankheiten auslösen. Diese beiden Daten auf Produkten sollte man unterscheiden. Viele weitere Lebensmittel landen auf dem Müll, weil sie schon in den Läden nicht verkauft werden. Womöglich, weil die Banane schon eine dunkle Stelle hat oder die Mango ein bisschen zu reif ist. Den Märkten bleibt häufig nichts anderes übrig, als diese Lebensmittel dann zu entsorgen, da auch zum Beispiel die Tafel nicht alles nehmen kann und darf.

Aber wie für so vieles gibt es auch für dieses Problem eine Lösung. Oder zumindest ehrenamtliche Helfer, die versuchen, möglichst viele Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Diese Ehrenamtlichen nennen sich „Foodsaver“.

Noch kein „Fairteiler“ in Bensheim

Entstanden ist das Konzept von foodsharing vor mehreren Jahren. Ziel ist es, nachhaltiger und bewusster zu leben – und natürlich Lebensmittel zu retten. Deutschlandweit gibt es viele Bezirksgruppen von Foodsavern, deren Ziel es ist, mit möglichst vielen Betrieben, die ihre übrig bleibenden Lebensmittel ansonsten entsorgen würden, eine Kooperation aufzubauen. Bei diesen Kooperationen geht es darum, ein oder mehrmals in der Woche die Produkte abzuholen, die nicht mehr für den Verkauf geeignet sind. Diese werden dann an jeden weiter verteilt, der die Lebensmittel gebrauchen kann.

Ein Weg des Verteilens sind die so genannten „Fairteiler“: Standorte mit einem Regal oder Kühlschrank, in den die geretteten Lebensmittel kommen, um dort von jedem, der sie gebrauchen kann, abgeholt zu werden. Diese „Fairteiler“ unterliegen strengen Hygienevorschriften. Da das Verwalten von „Fairteilern“ nicht immer leicht ist, gibt es in Bensheim leider keinen. Wer aber wissen möchte wo sich der nächste „Fairteiler“ befindet, der kann sich ganz einfach über eine Karte auf der Webseite von foodsharing informieren. Dass es bei uns keinen „Fairteiler“ gibt, heißt aber nicht, dass es keine Foodsaver gibt.

Seit Frühjahr 2016 gibt es die Bezirksgruppe Bensheim, die sich heute Bezirk Hessische Bergstraße nennt und nach Stand Herbst 2018 17 aktive Kooperationen mit Betrieben hat und etwa 50 aktive Foodsaver mit dem Stammbezirk „hessische Bergstraße“ zählen kann. Zu diesen 50 Foodsavern kommen nochmal um die 30 Leute aus umliegenden Bezirken (zum Beispiel Darmstadt-Dieburg), die den Bezirk hessische Bergstraße unterstützen. Gemeinsam konnten so schon mehrere 10 000 Kilogramm Lebensmittel bei über 4000 Rettungseinsätzen gerettet werden. Die Foodsaver arbeiten stetig daran, mehr Kooperationen aufzubauen, um es so zu schaffen, dass möglichst wenig noch genießbares Essen einfach in die Tonne wandert.

Ich selber habe mich vor ein paar Wochen dazu entschieden, Foodsharing zu unterstützen. Dazu muss man vorrangig erstmal nichts tun, als sich auf der Seite anzumelden. Wenn man Foodsaver werden möchte, kommen aber natürlich noch ein paar Regeln und Aufgaben hinzu. Zum Beispiel muss man ein Quiz bestehen, das alles wichtige rund um Lebensmittel und foodsharing beinhaltet. Die hiesige Bezirksgruppe ist sehr nett und offen. Ich habe alle Fragen bisher immer beantwortet bekommen und hatte auch die Möglichkeit, schon bei mehreren Abholungen von Lebensmitteln und deren Verteilung dabei zu sein. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mehr mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinander zu setzten, denn häufig wissen wie gar nicht zu schätzen was wir für Möglichkeiten haben! Großer Dank geht an die Leitung der foodsharing-Bezirksgruppe Hessische Bergstraße, die mich mit Infos rund um das Thema für diesen Artikel ausgestattet und so freundlich in die Gruppe aufgenommen hat.

Vielleicht hat der ein oder andere jetzt durch diesen Artikel auch Interesse am Thema Foodsharing gefunden. Mehr Informationen findet man dazu unter: www.foodsharing.de. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018