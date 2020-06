Leckere Rezept-Ideen für eine sommerliche Grillparty

Der Sommer steht vor der Tür und was gibt es schöneres, als das warme Wetter mit einem Grillabend zu genießen? Die BAnane-Jugendredaktion hat tolle Rezepte rausgesucht und stellt diese zum Nachmachen vor.

Crunchy Drumsticks

Für Fleischliebhaber muss es nicht immer die Bratwurst vom Grill sein. Wie wäre es mal mit Crunchy Drumsticks? Diese können ganz einfach mariniert und vorbereitet werden.

Zutaten

Hähnchenunterschenkel, BBQ-Soße, Kräuter der Provence, Nacho Chips, Holzspieße

Zubereitung

Zu Beginn am besten direkt die Hähnchenschenkel auf die Spieße geben, da dies dann später beim Einreiben der Soßen einfacher ist. Die Haut an den Drumsticks zurückziehen, sodass das Fleisch zum Vorschein kommt. Auf diese Weise wird das Fleisch ebenfalls gewürzt, nicht nur die Haut. Jetzt mit der BBQ-Soße gleichmäßig von allen Seiten einreiben und anschließend die Haut wieder zurückschieben. Nun je nach Belieben mit Kräutern der Provence bestreuen, da diese einen gewissen Geschmack geben.

Jetzt kann man die Spieße auch schon auf den Grill legen. Unter häufigem Wenden werden die Drumsticks bei geringer bis mittlerer Hitze je nach Größe für 15 bis 25 Minuten gegrillt. So werden sie schön saftig, würzig und besonders knusprig. Inzwischen die Nachos zerbröseln und in eine flache Schüssel geben. Wenn die Drumsticks gar sind in den Chipsbröseln wenden, fertig. Svenja Thomas

Quesadillas mit Zucchini und Ziegenkäse

Vegetarier müssen schon lange nicht mehr auf eine ausgiebige Grill-Session verzichten. Die mit Zucchini und Ziegenkäse gefüllten Quesadillas stellen jedes andere Grillgut in den Schatten.

Zutaten

1 grüne Zucchini, 1 gelbe Zucchini, 1 rote Paprika, 1 rote Zwiebel, 1 großer Portobello-Pilz (oder 3 Champignons), 2 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, 4 Weizentortillas, 4 Esslöffel grünes Pesto, 220 g geriebener Mozzarella, 120 g Ziegenkäse

Zubereitung

Zuerst wäscht man das Gemüse und schneidet es in Scheiben. Danach dieses mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gemüse auf dem heißen Grill in einer Grillschale von jeder Seite circa drei Minuten rösten und danach etwas auskühlen lassen. Jede Tortilla mit Pesto bestreichen und mit Mozzarella bestreuen. Das Grillgemüse darauf verteilen und den Ziegenkäse darüber zerkrümeln. Die Tortillas zuklappen und auf dem Grill von jeder Seite drei Minuten rösten, bis der Käse geschmolzen ist. In beliebig große Stücke schneiden und servieren. Beate Sturm

Nudelsalat

Was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist Nudelsalat. Ehrlich gesagt, ist er die perfekte Beilage – die Zubereitung geht schnell und kann nach Belieben mit den Lieblingszutaten bestückt werden. Hier ist der Vorschlag der BAnane-Redaktion.

Zutaten

350 g Nudeln, 2 El Balsamico, 1 El Olivenöl, 100 ml Wasser, 2 TL Zucker, 1 TL Salz, Pfeffer, 1 EL italienische Kräuter (gefroren), 100 g getrocknete Tomaten, 250 g Cherrytomaten, 1 Packung Mozzarella, 100 g Pinienkerne

Zubereitung

Zuerst müssen die Nudeln für zehn bis 15 Minuten gekocht werden. Währenddessen können bereits die Cherrytomaten, die getrockneten Tomaten und der Mozzarella geschnitten werden. Die Pinienkerne müssen in einer Pfanne ohne Öl leicht erhitzt werden, bis sie gold-braun sind. Für das Dressing das Wasser, Öl, Salz, Zucker, Balsamico, die Kräuter und etwas Pfeffer zusammenrühren. Zum Schluss alles in eine Schüssel geben und kühl stellen. Elena Scheuren

Couscous-Salat

Mindestens genauso einfach und lecker ist Couscous-Salat. Kräftig gewürzt, steuert er dem Grillmenü gewisse Etwas bei.

Zutaten

250 g Couscous, 2 TL Gemüsebrühe, 1 Paprika, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 100 g Salat- oder Gewürzgurke, 1 TL Sambal Oelek, dazu: Naturjoghurt

Zubereitung

Den Couscous mit der Gemüsebrühe mischen und mit der doppelten Menge kochendem Wasser übergießen (je nach Herstellerangabe). Zugedeckt quellen lassen, gelegentlich umrühren, bis der Grieß abgekühlt ist. In der Zwischenzeit Zwiebeln, Gurken und Paprika klein schneiden, je nach Gusto das Gemüse vorher dünsten. Den abgekühlten Couscous mit Sambal Oelek würzen, gut durchmischen und alle Zutaten untermischen. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer, frischen Kräutern (Thymian, Petersilie etc.) verfeinern und mindestens drei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Vor dem Servieren bei Bedarf mit Sambal Oelek nachschärfen. Dazu kann Joghurt serviert werden. Moritz Müller

Fruchtige Bowle

Zu einem sommerlichen Grillabend gehören selbstverständlich auch Getränke. Wer seine Gäste beeindrucken möchte, kann es mit einer fruchtigen Beeren-Orangen-Bowle mit oder ohne Alkohol probieren.

Zutaten

500 g frische Erdbeeren, 4 Orangen, 250 g Himbeeren, Minze, 1 L Orangensaft, 4 L Ginger Ale

Zubereitung

Nach dem Waschen werden die Beeren und die Orangen in kleine Stücke geschnitten und in ein großes Gefäß gegeben. Anschließend wird der Orangensaft und das Ginger Ale sowie einige Minzblätter hinzugegeben, aber Vorsicht: Die Minze hat einen sehr intensiven Geschmack. Wer seine Bowle lieber mit Alkohol zubereiten möchte, kann anstelle des Orangensaftes und des Ginger Ales auch Weißwein und Sekt verwenden. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020