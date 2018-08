Lesens- und sehenswert

Simon ist ein durchschnittlicher Jugendlicher. Er trifft sich gerne mit seinen Freunden, geht zur Schule und verbringt entspannte Abende mit seiner Familie. Aber er hat ein Geheimnis, das er schon lange mit sich herum trägt. Er ist schwul. Und dann lernt er Blue kennen. Blue, dem es genauso geht wie ihm. Der seine Sexualität auch für sich behält und noch nicht weiß, wie er und ob er sich outen soll. Die beiden fangen an, Mails auszutauschen, und lernen sich so immer weiter kennen. Aber keiner weiß, wer der andere im wahren Leben ist. Das einzige, was sie wissen: Sie gehen auf die gleiche Schule. Und nach und nach verliebt sich Simon in den Unbekannten.

Das Buch „Love, Simon“ – im Deutschen heißt es „Nur drei Worte“ – von Becky Albertalli ist schon vor drei Jahren erschienen. Dieses Jahr kam endlich der Film dazu in die Kinos. In der Hauptrolle der 23 Jahre alte Nick Robinson, der wie geschaffen für die Rolle des Simon ist. Er spielt den Jungen so, wie man ihn sich vom Buch her vorstellen kann. Natürlich gibt es in der Filmversion Unterschiede, aber gerade durch diese Änderungen bekommt die Geschichte das gewisse Extra, das ein Film braucht.

Der Film und das Buch wirken beide noch nach, und man sollte sich auf jeden Fall mit beidem auseinandersetzen, wenn man sich für Coming-Out-Storys und das komplizierte Leben ganz normaler Jugendlicher interessiert oder einfach realistische und irgendwie romantische (Liebes-) Geschichten mag. Ich finde, der Besuch im Kino und der Kauf des Buches lohnen sich gleichermaßen, denn sie setzten beide Akzente für sich, die sehens- und lesenswert sind. Cara Metzner

